ЦИМБАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1946 году. С отличием окончил исторический факультет МГУ в 1969 году. В 1972 году под руководством профессора И.А. Федосова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Иван Аксаков в общественной жизни России 1860-х гг.». В 1986 году защитил докторскую диссертацию на тему «Общественно-политические воззрения славянофилов». Член экспертного совета ВАК, член Диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций Исторического факультета МГУ, Диссертационного совета Института Истории РАН.

Автор более 160 научных публикаций. Специализируется по истории общественной мысли в России XIX века. В область научных интересов также входят философия истории и историографии. Подготовил 22 кандидата наук и свыше 70 специалистов.

Сочинения:

Монографии:

И.С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., Издательство Московского университета, 1978.

Историософия на развалинах империи. М., Международный Университет в Москве, 2007.

Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М., ГПИБР, 2013. Сергей Соловьев. Москва, Молодая гвардия. 1990.

История России XVIII – XIX вв. М., 2006 (в соавторстве с Л.В.Миловым).

История России XIX – нач. XX в. М., 2007 (в соавторстве с С.В.Воронковой).

Публикации источников:

В.С.Соловьев. Литературная критика. М., 1990 (сост., вступ. ст., комм.).

Владимир Соловьев. Смысл любви. Избранные произведения. М., 1991 (сост., вступ. ст., комм.).

Золотой век Екатерины Великой. Воспоминания. М., 1996 (публ.).

Русское общество 30-х гг. XIX в. М., 1989 (сост., вступ. ст., комм.).

Русское общество 40–50-х гг. XIX в. Записки А.И.Кошелева. М., 1991 (сост., вступ. ст., комм.).

С.М.Соловьев. Избранные труды. Записки. М., 1983 (сост., вступ. ст., комм.).

Ю.Ф.Самарин. Избранные произведения. М., 1996 (сост., вступ. ст., комм.).

Статьи:

До горизонта – земля! (К пониманию истории России) // Вопросы философии. 1997. № 1.

Из истории и мифологии революции. Почему евреи? // Российская история (Старое название: Отечественная история; История СССР). — 2000. — № 2.

Нас возвышающий обман. Русские поиски славянской идеи // Родина. 2001. № 1-2.

Обретение града. Тютчев: поэт или пророк // Историк и художник. 2004. № 2. С. 156–169.

Он выбрал другой путь // Российская история (Старое название: Отечественная история; История СССР). 2013. № 3. С. 159–164.

Российский феномен «либеральной бюрократии» // Вопросы философии. 1995. № 5.

Юрий Самарин – человек реформы // Исторические записки. 2012. Т. 132, № 14. С. 88–110.