ЦИЦИАНОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Начало военной службы

В 1761 г. был внесен в списки служащих Преображенского полка , в 1772 г. в чине прапорщика приступил к воинской службе. В 1786 г. дослужился до чина полковника Санкт-Петербургского гренадерского полка, вместе с которым принял участие в русско-турецкой войне 1787–91 гг. В 1793 г. получил чин генерал-майора. На месте службы его застигли события Польского восстания 1794 г. , Цицианов вместе со своим полком фактически предотвратил выступление в Гродно, а также отбил атаки повстанцев, пытавшихся прорваться в город. Участвовал во взятии Вильно. За проявленную смекалку и выдержку был награждён орденом Св. Георгия 3-й степени и золотым оружием. Принимал участие в Персидском походе 1796 г. На следующий год вышел в отставку и не служил во время правления Павла I.

Покоритель Закавказья

После воцарения Александра I в 1801 г. получил чин генерал-лейтенанта и вернулся на военную службу. Занял ряд постов, но основным его назначением стала должность главнокомандующего в только что присоединенной Грузии к России. При нем обустраивается Дарьяловский проход, ему удалось собрать грузинское ополчение, помогшее присоединить Илисуйский султанат, что стало лишь началом удачных военных походов, способствовавших вхождению новых территорий в состав России. После присоединения Гянджинского ханства в 1804 г. вспыхнула русско-персидская война 1804-1813 гг., в которой Цицианов принял самое активное участие. Необходимо отметить, что основные силы России были отвлечены на борьбу с Наполеоном , и ему приходилось действовать, имея крайне ограниченные ресурсы. Параллельно с войной с Персией, Цицианов не забывал и об устройстве края. В Тифлисе было открыто благородное училище, типография, грузинская молодежь получила право на обучение в учебных заведениях России. В 1805 г. дважды разбил персидские войска, приступил к осаде Эриваня, но из-за нехватки сил был вынужден оставить город. В начале 1806 г. начал осаду Баку, хан пообещал передать крепость. 8 февраля во время торжественной церемонии передачи ключей от города, Цицианова застрелил двоюродный брат хана, а после обезглавили. Его голову бакинский хан отослал персидскому шаху. Осенью 1806 г. Баку пало от удара русской армии, тело Цицианова захоронили в церкви в Баку, а в 1811 г. его перезахоронили в Сионском соборе в Тифлисе. В 1846 г. на месте его гибели построили памятник-обелиск. В советское время был разрушен.