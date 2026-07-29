ЦИЦЕРОН, МАРК ТУЛЛИЙ (Marcus Tullius Cicero)

Римский политический деятель эпохи Поздней республики, великий оратор, мыслитель.

Марк Туллий Цицерон родился в г. Арпине (Самний) во всаднической семье. Отроческие и юношеские годы провел в Риме: его отец сделал все, чтобы дать сыну самое лучшее образование и подготовить его к политической карьере. Впервые Цицерон выступил в суде в 81 г. до н.э., в годы сулланской диктатуры, защищая некоего Квинкция, и выиграл дело, хотя его противником был знаменитый уже тогда оратор Гортензий. В следующем году он защищал Секста Росция Америйского, несправедливо обвиненного в отцеубийстве, – поступок, потребовавший от молодого оратора немалого мужества, ибо ему пришлось ополчиться против влиятельного вольноотпущенника Хрисогона, любимца диктатора Суллы.

В 79 – 77 гг. до н.э. Цицерон путешествует по Греции и Малой Азии, а на о-ве Родосе посещает занятия известного ритора Аполлония Молона. В 70 г. до н.э. он выступает в качестве обвинителя на одном из самых громких процессах века – процессе Гая Верреса, бывшего наместника Сицилии, известного своими злоупотреблениями и лихоимством. В словесном поединке с Гортензием, защитником Верреса, Цицерон одержал верх, и Веррес, не дожидаясь приговора, удалился в изгнание. Успехи в судебных делах расчистили оратору дорогу для политической карьеры, хотя он был «новый человек» (homo novus), т.е. не имевшим знатных или занимавших государственные должности предков. В 69 г. до н.э. Цицерон – эдил, в 66 г. – претор, в 63 г. – консул.

Будучи консулом, Цицерон раскрыл заговор Катилины – дерзкую попытку государственного переворота. Против Катилины он произнес четыре речи, которые считаются образцом политической инвективы. По предложению оратора, сенат принял решение казнить арестованных заговорщиков. В 58 г. до н.э. народный трибун Публий Клодий , заклятый враг Цицерона, вынудил его отправиться в изгнание, обвинив в казни без суда римских граждан (т.е. сторонников Катилины). Примерно через год благодаря хлопотам друзей и поддержки Помпея опальный оратор вернулся, но от перипетий римской политической жизни старался держаться подальше. Он удаляется на свою виллу, где занимается литературным творчеством – пишет трактаты по риторике и диалоги на философско-политические темы («Об ораторе», «О государстве», «О законах»).

В 49 г. до н.э. началась гражданская война между Цезарем и Помпеем. Цицерон мечется между двумя сторонами, сочувствуя Помпею, но понимая всю гибельность и бесперспективность войны. В конце концов, он присоединяется к Помпею, но после поражения последнего при Фарсале (в 48 г. до н.э.), возвращается в Италию, где он был обласкан Цезарем. Подавленный и разочарованный оратор живет уединенной жизнью, общаясь с немногими друзьями; с теми из них, кто находился вдали, ведет интенсивную переписку (сохранившиеся до наших дней письма Цицерона – ценнейший и любопытнейший памятник эпохи); пишет новые трактаты по искусству красноречия («Брут», «Оратор») и философии («Тускуланские беседы», «О старости», «О дружбе» и т.д.).

Тем временем случились Мартовские иды – Цезарь был убит (44 г. до н.э.). Цицерон, увидев шанс восстановить, спасти республику, вновь бросается в политику. Главную опасность он видит в цезарианце Марке Антонии, консуле 44 г. до н.э. Против него и ополчается престарелый оратор, произнося свои знаменитые филиппики – 14 речей против Марка Антония, названные так в подражание речам Демосфена против Филиппа Македонского . После того, как Антоний помирился с официальным наследником Цезаря Октавианом и был создан так называемый второй триумвират (политический союз Антония, Октавиана и цезарианского полководца Лепида), политические враги новых правителей Рима были объявлены вне закона. Одним из первых в проскрипционном списке стояло имя Цицерона. В ночь с 6 на 7 декабря 43 г. до н.э. погоня настигла оратора на его формийской вилле. Отрубленная голова и рука Цицерона были доставлены Антонию; по его приказу они были выставлены на форуме – около ораторской трибуны, с которой так часто обращался к своим согражданам римский оратор.

Цицерон делит вместе с Демосфеном славу величайшего оратора античности. Отбросив азианийскую напыщенность, Цицерон достиг совершенства в своих речах, многие из которых он потом опубликовал: красивая, выразительная речь с ритмическими завершениями фраз, длинными, стройными периодами, сделала его выступления непревзойденным образцом ораторского искусства. Политические речи Цицерона отличались страстностью и пафосом, особенно его инвективы – обвинительные речи. Цицерон был не только неподражаемым практиком, но и талантливым теоретиком ораторского искусства. Блестящим образцом латинского литературного языка были его письма, положившие начало эпистолярному жанру литературы.

Сочинения :

Cicero. The Loeb Classical Library. Vol. I-XXIX. Harvard, 1921-2011;

Марк Туллий Цицерон. Речи. В 2 т. / Пер. В. О. Горенштейна. М., 1993;

Полное собрание речей в русском переводе / Пер. Ф.Ф. Зелинского. Т. I. СПб., 1901;

Избранные сочинения / Сост. и ред. М.Л. Гаспарова, С. А. Ошерова, В. М. Смирина. М., 1975;

О государстве. О законах / Пер. В.О. Горенштейна. М., 1966;

О пределах блага и зла. Парадоксы стоиков / Пер. Н.А. Федорова. М., 2000;

О старости. О дружбе. Об обязанностях / Пер. В.О. Горенштейна. М., 1993;

Письма / Пер. В.О. Горенштейна. М., 1995. Т.1-3;

Три трактата об ораторском искусстве / Пер. Ф.А. Петровского. М., 1972;

Учение академиков / Пер. Н.А. Федорова. М., 2004;

Цицерон. Философские трактаты / Пер. М.И. Рижского. М., 1985.

Иллюстрация :

Бюст Цицерона. I в. Капитолийский музей, Рим.