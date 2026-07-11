ЧЮРЛЁНИС МИКАЛОЮС КОНСТАНТИНАС

Литовский художник и композитор.

Чюрлёнис родился в местечке Варена (Ораны) Виленской губернии в семье органиста. Будущий художник был первым сыном в многодетной семье. Спустя три года после его рождения семья переехала в Друскеники. Уже в детстве мальчик проявлял способности и интерес к музыке; отец дал ему начальное музыкальное образование, и в возрасте четырнадцати лет Чюрленис поступил в оркестровую школу князя Михаила Огинского в Плунге. К этому времени относятся его первые опыты в композиции. Огинский оценил потенциал мальчика и предложил ему средства для продолжения музыкального образования.

Чюрлёнис переехал в Варшаву, где отучился в 1894 – 1900 годах в Варшавском музыкальном институте сперва по классу органа, потом по классу композиции. Лето 1900 года композитор провел в Полангене (совр. Паланга), где был создан посвященный Огинскому полонез. В 1901 – 1902 годах Чюрлёнис учился в Лейпцигской консерватории, однако спустя год после поступления вернулся в Варшаву, где начал самостоятельную жизнь, зарабатывая уроками теории музыки и рояля.

В это время проявился и другой его талант: он начал заниматься рисованием, посещать художественную студию Каузика, в 1904 году поступил в художественную школу под руководством К. Стабровского. Выставка работ этой школы в 1906 году в Петербурге была благосклонно принята публикой. В поиске себя Чюрлёнис увлекся философией и отчасти модной в то время мистикой. К этому периоду относится написанный им цикл «Буря».

Вернувшись в Литву, Чюрлёнис занимался организацией музыкальных вечеров Международного и Литовского художественных обществ, организовывал первые выставки литовского искусства, давал концерты, руководил хором. В Вильно, куда он переехал, Чюрлёнис начал работу над оперой, в основу которой был положен литовский эпос. Тогда же он начал брать уроки литовского языка у Софии Кимонт (Кимантайте, 1886 – 1958), ставшей в 1909 году его женой. В годы жизни в Вильно Чюрлёнис создал циклы «Солнечная соната», «Зодиак». Синтез музыкального и живописного воплощен в картинах –«сонатах». В Вильно были созданы картины «Сказка» и «Фантазия», предвосхитившие его «Рай».

В 1908 – 1909 годах Чюрлёнис несколько раз подолгу жил в Петербурге. Он сразу вошел в центр художественной жизни столицы, общался с М. Добужинским, И. Билибиным, А.Бенуа, Н.Рерихом, С.Маковским, К.Сомовым. Художник участвовал в выставках Союза русских художников, «Мира искусства» и т.д. Однако успех его опытов в области синтеза музыки и живописи не помог ему освободиться от материальных забот, и в Петербурге Чюрлёнис жил в крайне стесненных обстоятельствах. Тогда начали сказываться первые признаки нервного переутомления, серьезно подорвавшего его здоровье.

В 1910 году Чюрлёнис с женой вернулся в Друскеники, оттуда отправился на лечение в санаторий под Варшавой. Его силы начали возвращаться, однако вскоре он простудился, заболел воспалением легких и умер от кровоизлияния в мозг.

За свою недолгую жизнь он создал около четырехсот музыкальных произведений (среди них – симфонии «В лесу» и «Море»), больше трехсот картин, проявил себя в графике, литературе, поэзии, художественной фотографии. Кроме того, Чюрлёниса можно считать деятелем литовского национального возрождения. В письме брату он писал о решимости «все настоящие и будущие работы посвятить Литве».

Память

В 1969 году при Каунасском художественном музее была создана Галерея М.К.Чюрлёниса. Некоторые работы Чюрлёниса находятся в музеях Вильнюса, Варшавы, Санкт-Петербурга, в частных коллекциях. В Друскининкай, на родине художника, существует Мемориальный дом-музей Чюрлёниса. В Варшаве и Санкт-Петербурге есть мемориальные доски в его честь, имя Чюрлёниса носит музыкальный конкурс.