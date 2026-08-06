ЧУЯНОВ Алексей Семенович

Советский государственный и партийный деятель.

В 1925 г. вступил в члены ВКП(б). В 1934 г. окончил Московский химико-технологический институт мясной промышленности, работал инженером по проектированию и строительству мясоперерабатывающих предприятий. В 1937 г. был переведен в аппарат ЦК ВКП(б). В 1938-1946 гг.— 1-й секретарь Сталинградского обкома и горкома ВКП(б), в 1939-1952 гг.— кандидат в члены ЦК ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 гг.— председатель Сталинградского городского комитета обороны. В 1941-1943 гг. был членом Военного совета Сталинградского, Донского и Южного фронтов. Во время Сталинградской битвы вел дневник, в котором делал заметки об организации хозяйственной жизни города в тяжелейших условиях войны, мобилизации населения на отпор врагу и боевых действиях, разворачивавшихся во время обороны Волжской твердыни. В частности, 5 октября 1942 г., в разгар напряженных уличных боев, Чуянов писал: «Трудно быть добрячком в такое время... Когда война ворвалась в твой дом, это тяжело. Будущие историки сумеют ответить на вопрос, как случилось, что немцам удалось пройти тысячи километров по советской земле, и нам пришлось защищать Родину на берегах Волги. Я сейчас знаю только одно: проиграть Сталинградское сражение мы не можем... Нам уже удалось то, что не удалось другим народам Европы. В иностранной прессе, высмеивая болтовню о непобедимости немецко-фашистской армии, пишут: "Один только Севастополь боролся дольше, чем французская армия, один только Сталинград оказывает более упорное и сильное сопротивление, чем вся Европа"». После победы под Сталинградом Чуянов активно занимался вопросами восстановления разрушенного города, налаживал производство боевой техники и вооружения на возрожденных предприятиях. Решением Волгоградского городского совета депутатов трудящихся от 4 мая 1970 г. за особые заслуги, проявленные в обороне города и разгроме немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, А. С. Чуянову было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Автор мемуаров «На стремнине века. Записки секретаря обкома» (1977 г.). Похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане.