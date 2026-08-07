ЧУРИН АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВИЧ

Из потомственных почетных граждан. Окончил Вологодскую классическую гимназию. 28.8.1871 поступил в 3-е военное Александровское училище. 18.8.1873 окончил училище, произведен в подпоручики (старшинство с 10.8.1873) с зачислением по армейской пехоте и с прикомандированием к лейб-гвардии Гренадерскому полку. 17.8.1874 переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк прапорщиком. 27.3.1877 произведен в подпоручики. 30.8.1877 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 4.4.1882 произведен в штабс-капитаны. 7.4.1882, окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Одесский военный округ. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 7-й кавалерийской дивизии. 8.3.1883 назначен помощником старшего адъютанта штаба Одесского военного округа. 15.10.1883 назначен состоять для поручений при штабе Одесского военного округа. 3.11.1884 назначен столоначальником Главного штаба. 24.3.1885 произведен в подполковники. 20.10.1887 назначен старшим адъютантом штаба Финляндского военного округа. 23.7.1888 назначен штаб-офицером для поручений при штабе Финляндского военного округа и заведующим передвижением войск по железнодорожным и водным путям Финляндского района. 9.4.1889 произведен в полковники. С 1.10.1889 по 3.10.1890 прикомандирован к 95-му пехотному Красноярскому полку для цензового командования батальоном. 15.7.1891 назначен начальником штаба 27-й пехотной дивизии. 19.3.1898 назначен командиром 108-го пехотного Саратовского полка. 27.4.1899 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением генералом для особых поручений при командующем войсками Виленского военного округа.8.7.1902 назначен начальником 5-й стрелковой бригады. Участник в русско-японской войны 1904–1905 гг. 13.8.1905 назначен командующим 5-й стрелковой дивизией. 1.7.1906 назначен командующим 18 пехотной дивизией. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением в должности начальника дивизии. 19.4.1907 назначен начальником штаба Варшавского военного округа. 4.2.1909 назначен командиром 21-го армейского корпуса. 6.12.1912 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 22.4.1914 назначен помощником командующего войсками Виленского военного округа. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен главным начальником Двинского военного округа. 30.8.1914 назначен командиром 2-го армейского корпуса. 9.1.1915 вступил во временное командование 5 армией. 12.6.1915 допущен с 25.5.1915 к командованию 12-й армией. 8.6.1915 назначен командующим 12-й армией. С 14.8.1915 допущен к должности командующего 6-й армией. 20.8.1915 назначен командующим 6-й армией. 7.3.1916 назначен членом Военного совета. Скончался от рака желудка и печени. Погребен на кладбище Петроградского Воскресенского Новодевичьего монастыря. 12.5.1916 исключен из списков умершим.

Жена: дочь коллежского секретаря Александра Григорьевна (урожденная Китаева). Детей не имел.