ЧУПРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Русский экономист.

Становление

Происходил из священнической семьи. Отец - Иоанн Филиппович Чупров. Изначально Александр пошел по стопам предком, избрав путь священника. Он проходил обучение в семинарии Калуги, выпустился оттуда с отличием, а затем стал учащимся столичной духовной академии.

Однако в 1860-е крайне популярные идеи Николая Чернышевского и Дмитрия Писарева нашли отклик и в душе юного семинариста. Увлекшись их социалистическими построениями, он пошел учиться на юрфак Московского университета . Выпустившись оттуда в 1866 году, Александр был оставлен при кафедре политэкономии и статистики, через несколько лет участвовал в создании Общества распространений технических знаний.

Сдав в 1870 году магистерский экзамен, Чупров стал заниматься диссертацией. Большое влияние на него оказывал его преподаватель Иван Бабст . Именно от него начинающий экономист перенял интерес к железнодорожной тематике. В 1872-1874 годах имела место его командировка в Германию и Австрию, он посещал Мюнхенский, Лейпцигский, Гейдельбергский и Венский университеты. Вскоре после возвращения молодой человек сочетался браком с Ольгой Егоровной Богдановой. У пары родился сын Александр, впоследствии ставший известным статистиком.

Научная и общественная деятельность

Еще до защиты диссертации Чупров начал педагогическую работу в родном университете. Он преподавал политэкономию учащимся юрфака. Защита же его магистерской работы, затрагивавшей тему экономики железнодорожного хозяйства, прошла весной 1875 года, оппонировал диссертанту знаменитый экономист Иван Янжул . Через три года Александр Иванович защитил докторскую, которая стала продолжением и более детальным воплощением предыдущей темы, она касалась вопросов грузоперевозок, валового дохода и сборов на железнодорожном транспорте, источниками выступали данные статистики.

Данное направление экономики стало одной из серьезных сфер деятельности ученого. Он, по существу, был здесь новатором (до него занимались лишь проблемами закладки и эксплуатации железных дорог), который смог превратить всего лишь направление в отдельно изучаемую дисциплину. Рассматривая вопрос издержек в данной сфере, Чупров впервые вывел т.н. эффект масштаба, применимый и к других экономическим областям. Акцентируясь на проблемах перевозок по железных дорогам, он пришел к изучению такого показателя как эластичность спроса по цене, придя к выводу, что в этой области она не так высока. Обе диссертации Чупрова, выходившие в печати после их защиты и составившие двухтомник, стали настоящей энциклопедией по данной тематике. Их тщательнейшим образом изучал сам Карл Маркс. В дальнейшем ученый также публиковал множество работ, касавшихся экономики железных дорог. Как эксперт он принимал участие в правительственных комиссиях по изучению российского железнодорожного дела, а также в подготовке «Общего устава российских железных дорог».

С 1878 года Александр Иванович был профессором кафедры политэкономии и статистики родного университета. В 1892 году свет увидел его труд по истории политической экономии, а также сборник читаемых им лекций. Большое внимание Чупров уделял и вопросам статистики. Он содействовал проведению московской переписи в 1882 году, по итогам которой выпустил обобщающий труд. Как земский деятель он занимался созданием (1883), а затем руководством отделением статистики Московского юридического общества, в начале 1880-х состоял в статистическом отделе города. В 1895 году экономистом были опубликованы лекции по статистике. Кроме того, Александр Иванович, много внимания уделявший проблемам профессионального образования в стране, занимался продвижением земских профшкол. Он неоднократно принимал участие в посвященных данному вопросу съездах. В 1898 году вышло его исследование, касавшееся воспитания и образования рабочего класса. В 1888 году специалист входил в комиссию Вячеслава Плеве по вопросам цен на сельхозпродукцию.

В конце 1890-х годов здоровье ученого стало ухудшаться, в 1899 году он отправился в Европу на лечение, больше не возвратившись на родину. В 1901 году Чупров получил звание заслуженного профессора Московского университета. В 1904 году выступал с лекциями в Париже. Выдающийся экономист скончался весной 1908 года в Мюнхене от инфаркта. Погребен на московском Ваганьковском кладбище.