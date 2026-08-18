ЧУПРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Русский экономист.
Становление
Происходил из священнической семьи. Отец - Иоанн Филиппович Чупров. Изначально Александр пошел по стопам предком, избрав путь священника. Он проходил обучение в семинарии Калуги, выпустился оттуда с отличием, а затем стал учащимся столичной духовной академии.
Однако в 1860-е крайне популярные идеи Николая Чернышевского и Дмитрия Писарева нашли отклик и в душе юного семинариста. Увлекшись их социалистическими построениями, он пошел учиться на юрфак Московского университета. Выпустившись оттуда в 1866 году, Александр был оставлен при кафедре политэкономии и статистики, через несколько лет участвовал в создании Общества распространений технических знаний.
Сдав в 1870 году магистерский экзамен, Чупров стал заниматься диссертацией. Большое влияние на него оказывал его преподаватель Иван Бабст. Именно от него начинающий экономист перенял интерес к железнодорожной тематике. В 1872-1874 годах имела место его командировка в Германию и Австрию, он посещал Мюнхенский, Лейпцигский, Гейдельбергский и Венский университеты. Вскоре после возвращения молодой человек сочетался браком с Ольгой Егоровной Богдановой. У пары родился сын Александр, впоследствии ставший известным статистиком.
Научная и общественная деятельность
Еще до защиты диссертации Чупров начал педагогическую работу в родном университете. Он преподавал политэкономию учащимся юрфака. Защита же его магистерской работы, затрагивавшей тему экономики железнодорожного хозяйства, прошла весной 1875 года, оппонировал диссертанту знаменитый экономист Иван Янжул. Через три года Александр Иванович защитил докторскую, которая стала продолжением и более детальным воплощением предыдущей темы, она касалась вопросов грузоперевозок, валового дохода и сборов на железнодорожном транспорте, источниками выступали данные статистики.
Данное направление экономики стало одной из серьезных сфер деятельности ученого. Он, по существу, был здесь новатором (до него занимались лишь проблемами закладки и эксплуатации железных дорог), который смог превратить всего лишь направление в отдельно изучаемую дисциплину. Рассматривая вопрос издержек в данной сфере, Чупров впервые вывел т.н. эффект масштаба, применимый и к других экономическим областям. Акцентируясь на проблемах перевозок по железных дорогам, он пришел к изучению такого показателя как эластичность спроса по цене, придя к выводу, что в этой области она не так высока. Обе диссертации Чупрова, выходившие в печати после их защиты и составившие двухтомник, стали настоящей энциклопедией по данной тематике. Их тщательнейшим образом изучал сам Карл Маркс. В дальнейшем ученый также публиковал множество работ, касавшихся экономики железных дорог. Как эксперт он принимал участие в правительственных комиссиях по изучению российского железнодорожного дела, а также в подготовке «Общего устава российских железных дорог».
С 1878 года Александр Иванович был профессором кафедры политэкономии и статистики родного университета. В 1892 году свет увидел его труд по истории политической экономии, а также сборник читаемых им лекций. Большое внимание Чупров уделял и вопросам статистики. Он содействовал проведению московской переписи в 1882 году, по итогам которой выпустил обобщающий труд. Как земский деятель он занимался созданием (1883), а затем руководством отделением статистики Московского юридического общества, в начале 1880-х состоял в статистическом отделе города. В 1895 году экономистом были опубликованы лекции по статистике. Кроме того, Александр Иванович, много внимания уделявший проблемам профессионального образования в стране, занимался продвижением земских профшкол. Он неоднократно принимал участие в посвященных данному вопросу съездах. В 1898 году вышло его исследование, касавшееся воспитания и образования рабочего класса. В 1888 году специалист входил в комиссию Вячеслава Плеве по вопросам цен на сельхозпродукцию.
В конце 1890-х годов здоровье ученого стало ухудшаться, в 1899 году он отправился в Европу на лечение, больше не возвратившись на родину. В 1901 году Чупров получил звание заслуженного профессора Московского университета. В 1904 году выступал с лекциями в Париже. Выдающийся экономист скончался весной 1908 года в Мюнхене от инфаркта. Погребен на московском Ваганьковском кладбище.