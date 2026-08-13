ЧУЛКОВ Михаил Дмитриевич

Писатель, этнограф, историк.

Обучался в гимназии при Московском университете. Играл в университетском, затем придворном театре. Служил при дворе и на государственной службе. Дослужился до чина надворного советника и потомственного дворянства.

Как автор отличался чрезвычайно широкими интересами. Писал комедии, рассказы и сказки. Издатель сатирических журналов. Выпустил ряд справочных изданий по отечественной этнографии «Словарь русских суеверий» (1782).

Автор первого обобщающего труда по истории российской коммерции «Историческое описание российской коммерции» (СПб.-М., 1780-1788. Т. 1-7). Перед смертью подготовил фундаментальный «Словарь юридический, или Свод российских узаконений» (М., 1792).

Сочинения:

Историческое описание российской коммерции. СПб.-М., 1780-1788. Т. 1-7;

История краткая российской торговли. М., 1788.