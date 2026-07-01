ЧУКЧИ (ЧАУЧУ)

Ареал проживания

Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Камчатский край.

Происхождение слова «чукчи»

Наименование «чукчи» – придуманное русскими земплепроходцами в XVII в. слово чаучу, т.е. «богатый оленями». Самоназвание – оравэтԓьэт («люди»).

Происхождение и развитие народности

Чукчи испокон веков жили на территории крайнего северо-востока Сибири. Это чукотские аборигены. Их предки поселились здесь на рубеже IV – III тыс. до н. э. Найденные археологами находки эпохи неолита на р. Экытикывээм и Энмывээм и оз. Эльгытг датируются II тыс. до н. э.

Начиная с I тыс. н. э. народность стала вести оседлый образ жизни. Были завязаны отношения с эскимосами. На переход чукчей к оседлости в XIV – XVI вв. оказали влияние пришедшие в долины р. Колымы и р. Анадыря юкагиры. К этому же времени чукчи отошли от коряков в территориальном плане.

Впервые русских землепроходцев чукчи увидели в XVII в. на р. Алазее, когда в 1644 г. М.В. Стадухин, построивший Нижнеколымский острог, принес весть о народе в Якутск. Это определило почти на сто лет постоянные стычки русских людей и чукчей на Севере. Неудачные действия А.Ф. Шестакова против чукчей в 1730 г. и гибель отряда Д.И. Павлуцкого в битве на р. Орловой в 1747 г. привели к упразднению в 1771 г. Анадырского острога, который долгое время был оплотом противостояния русских и чукчей. Это способствовало стабилизации положения в регионе и завязыванию торговых отношений. В 1775 г. на р. Ангарке соорудили Ангарскую крепостцу, в которой стали проводить ежегодные ярмарки. В 1848 г. ярмарку перенесли в Анюйскую крепость.

К концу XVIII в. ареал проживания чукчей простирался от рек Омолон, Большой и Малый Анюй (запад) до земель пенжинских и олюторских коряков (юго-восток). К 1897 г. чукчи насчитывали около 11 тыс.

Советская власть привнесла в жизнь чукчей социальные блага. Начали строить школы, больницы, учреждения культуры. В 1930 г. последовало создание Чукотского национального округа, в 1977 г. – автономного округа.

Согласно Всероссийской переписи населения 2002 г. в нашей стране насчитывалось 15767 чукчей, по данным на 2010 г. – 15908 чукчей. Преимущественно чукчи живут в Чукотском автономном округе.

Хозяйство чукчей

Вплоть до конца XIX в. хозяйство оставалось натуральным. Для тундровых чукчей характерно кочевое оленеводство, для береговых чукчей – охота на морского зверя. В качестве объекта охоты выступали тюлени, нерпа, лахтаки, моржи и киты. Охотники использовали гарпун с поплавком, копье, ременную сеть, а в XIX в. освоили огнестрельное оружие. Со второй половины XIX в. чукотское хозяйство вступило в период распада. К концу века чукчи вступили на путь имущественного расслоения.

Развивался кустарный промысел: женщины - обработка меха, шитье одежды и обуви, плетение сумок, изготовление меховой и кожаной мозаики, вышивка подшейным волосом оленя и бисером; мужчины – обработка и резьба по кости и моржовому клыку.

Социальный строй

У чукчей вплоть до XVIII в. основу социального строя составляла патриархальная семейная община. Семьи вели совместное хозяйство и проживали в одном жилище. Социальные связи береговых чукчей определяла байдара (лодка), от ее размера зависело число членов общины. Возглавлял общину старшина, которого именовали «лодочный начальник». Тундровых чукчей объединяло общее стадо, общину возглавлял старшина – «силач». К концу XVIII в. ввиду роста стада и дробления общин связи ослабились. К концу XIX в. произошел распад большой патриархальной семьи, на смену пришла малая семья.

Жилища чукчей

Яранги – конусообразные шатры на основе деревянного каркаса и оленьих шкур, сшитых в два полотнища. Края шкур соединялись ремнями, привязывавшихся к тяжелым предметам. Центр яранги – очаг.

У приморских чукчей в XVIII – XIX вв. были и полуземлянки. В них жили преимущественно зимой. Каркас полуземлянки – китовые челюсти и ребра, сверху покрывался дерном. Четырехугольный вход был сбоку.

Оседлые чукчи жили в поселках. У каждой общины была своя полуземлянка. Кочевые чукчи обитали на стойбище, которое принадлежало нескольким патриархальным общинам. Каждая община состояла из двух – четырех семей и имела свою ярангу.

Одежда чукчей

Зимняя одежда шилась из двух слоев шкур оленей, мех сшивался внутрь и наружу. Летом основа гардероба - выношенная зимняя одежда.

Мужская одежда: кухлянка, камлейка, выполненная из ситцевой ткани поверх кухлянки, дождевик из моржовых кишок, штаны и головной убор. Женская одежда - меховой комбинезон, штаны.

Религия чукчей

Чукчи – анимисты, для них характерен промысловый культ. Они обожествляют природу, многих животных.