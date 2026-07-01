ЧУБРИЛОВИЧ ВАСО

Югославский историк, академик Сербской академии наук и искусств (1961), иностранный член АН СССР (1976).

Биография и карьера

Отец был участником восстания в Боснии 1875-1878 гг. и добровольцем в сербско-турецкой войне 1876 г., за храбрость получил серебряную медаль. В 1908 г. Васо окончил местную начальную школу, после чего учился в гимназии в Тузле и Сараево. Во время учебы вступил в организацию «Молодая Босния», подготовившую покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 г. в Сараево. Васо входил в тройку под руководством Данилы Илича и ждал кортежа с пистолетом и бомбой на одной из улиц Сараево. Его арестовали, но по причине малолетства (ему было 17 лет) смертная казнь была заменена на 16 лет тюремного заключения. В ноябре 1918 г. был досрочно освобожден, продолжил учебу в гимназии и в феврале 1919 г. окончил ее. Поступил на философский факультет в Загребском университете, затем перешел в Белградский университет. 29 июня 1922 г. получил диплом о высшем образовании, работал преподавателем гимназий в Сремской Митровице, Сараево и Белграде. В 1927 г. сдал экзамен на звание профессора. В 1929 г. защитил диссертацию на тему «Восстание в Боснии (1875-1878)». После этого в качестве ассистента Владимира Чоровича стал работать на философском факультете Белградского университета. В 1934 г. стал доцентом, в 1939 г. экстраординарным профессором. В 1937 г. Чубрилович подготовил для югославских военных меморандум «Выселение арнаутов», в котором с опорой на исторические источники написал об албанской проблеме в случае начала войны на территории Югославии. Во время Второй мировой войны, 3 июня 1941 г. был арестован, около года находился в концлагере в Банице. В конце 1945 г. вступил в КПЮ. Занимал пост министра сельского хозяйства во время проведения послевоенной аграрной реформы, затем стал министром лесоводства ФНРЮ. После освобождения Белграда в 1944 г. вернулся к преподаванию в университете на кафедре национальной истории философского факультета, в 1947 г. стал ординарным профессором, с 1957 г. читал лекции на философском факультете в Нови Саде. С 1960 по 1966 г. занимал пост декана философского факультета в Белграде. 1 сентября 1967 г. ушел на пенсию как преподаватель, но продолжил заниматься наукой. В 1969 г. по его инициативе был вновь открыт институт Балканистики САНУ, который немцы закрыли в 1941 г. Чубрилович с 1969 по 1978 г. был во главе института, занимался развитием междисциплинарных исследований. При нем ширилось и международное сотрудничество. Активно участвовал в работе Сербской академии наук и искусств, с 15.12.1977 до 14.11.1985 г. входил в состав Президиума академии. В 70-е гг. неоднократно посещал свои родные места, инициировал открытие школьных библиотек, фонды которых пополнял книгами, приобретенными на личные средства. В 1988 г. основал Фонд для награждения за труды по истории Балкан, а Институту подарил свою личную библиотеку. 30 июня 1989 г. стал почетным доктором наук университета в Баня-Луке.

Награда

Орден Югославской звезды с лентой (1987)

Сочинения

Први српски устанак и босански Срби. Београд, 1939.

Политичка прошлост Хрвата. Београд, 1939.

Мањински проблем у новој Југославији. Београд, 1944.

Историја политичке мисли у Србији 19 века. Београд, 1956.

Терминологија племенског друштва у Црној Гори. Београд, 1959.

Одабрани историјски радови. Београд, 1983.