ЧУБИНСКИЙ ПАВЕЛ ПЛАТОНОВИЧ

Публицист, этнограф, географ, автор стихотворения «Ще не вмерла Украина» (1862), на которое позднее был написан гимн Украины. Окончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета, защитил диссертацию «Очерк народных юридических обычаев и понятий по гражданскому праву в Малороссии». В 1863 году за симпатии к социализму выслан на поселение в Архангельскую губернию. В 1863-1869 годах — секретарь Архангельского губернского статистического комитета, в 1868-1869 годах — редактор неофициальной части «Архангельский губернских новостей». Проводил исследования в заполярье. Также занимал должности следователя, чиновника особых поручений и др. Член-корреспондент Императорского Московского общества сельского хозяйства, член-сотрудник Императорского Вольно-экономического и Императорского географического обществ. При их содействии в 1867 году провел исследование бассейна Западной Двины. Выйдя в отставку в 1869 году, возглавил этнографическо-статистическую экспедицию в Юго-западном крае 1869-1870 годах, труды которой были изданы в 1872-1878 годах. Проводил и другие статистические исследования на Украине. В 1877-1879 годах на службе в Министерстве путей сообщения.