ЧУБАЙС Анатолий Борисович

Российский государственный и политический деятель, организатор начального этапа приватизации в России.

В 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти. Кандидат экономических наук (1983 г., тема «Исследование и разработка методов планирования совершенствования управления в отраслевых научно-технических организациях»). Член КПСС. Организатор неформального клуба экономистов-рыночников, в который, в частности, входили С. Глазьев и А. Улюкаев. Один из организаторов ленинградского политического клуба «Перестройка», приобрел авторитет среди неформалов как экономист-рыночник. В 1990 по предложению председателя исполкома Ленсовета А. Щелканова стал его заместителем, заем первым заместителем. 10 ноября 1991 г. возглавил государственный комитет имущества России, Со 2 июня 1992 г. – заместитель председателя правительства. Подготовил программу приватизации, которая стала осуществляться в 1992 г. Это сделало Чубайса живым символом нового капитализма, и от отношения к реформам « шоковой терапии » зависело отношение людей к Чубайсу. Одни считали его умнейшим человеком эпохи, другие – виновником социальных бедствий 90-х гг. наряду с Б. Ельциным и Е. Гайдаром . Один из организаторов блока «Выбор России» и партии «Демократический выбор России». Вошел в Союз правых сил. Желая повысить свой авторитет, Ельцин заявил «Во всем виноват Чубайс» и 5 ноября 1994 г. уволил Чубайса из правительства. Чубайс занимался бизнесом, а в 1996 г. стал организатором президентской кампании Ельцина в 1996 г. С 15 июля 1996 г. стал главой администрации президента. Действительный государственный советник РФ 1 класса. С 7 марта 1997 г. – первый заместителем главы правительства. Один из лидеров «младореформаторов». Одновременно до ноября 1997 г. был министром финансов. С апреля 1998 г. по июль 2008 г. возглавлял РАО ЕЭС, по его указанию отключались от электроэнергии неплательщики, включая социальные и военные объекты. Развернул приватизацию единой энергетической системы России. 17 марта 2005 г. на Чубайса было совершено покушение. С 22 сентября 2008 г. – генеральный директор государственной корпорации «Российские корпорация нанотехнологий».

Сочинения:

Венгерский опыт реформирования хозяйственного механизма. М., 1990;

Итоги приватизации. Прорыв в другое экономическое измерение. М., 1999.

Автор статьи: Шубин А.В.