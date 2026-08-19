ЧУБАРЬЯН Александр Оганович
Родился в семье Огана Степановича Чубарьяна, профессора, автора и редактора многих сочинений по библиотековедению. В 1964-1975 гг. он работал главным редактором сборника «Библиотеки СССР» (с 1971 г. - «Советское библиотековедение»), в 1969-1972 гг. исполнял обязанности директора ГБ СССР им. В.И. Ленина.
В 1955 г. с Александр Оганович отличием окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а затем и аспирантуру Института истории АН СССР. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории Брестского мира.
Учителя: доктор исторических наук, профессор Георгий Назарович Голиков; академик АН СССР Владимир Михайлович Хвостов.
В 1958 г. принят на работу в Институт истории АН СССР (с 1968 г. – Институт всеобщей истории АН СССР) на должность младшего научного сотрудника. В 1963 г. назначен на должность ученого секретаря института по координации, в 1972 г. – на должность заведующего научным отделом. В 1966-1973 он исполнял обязанности учёного секретаря Отделения истории АН СССР. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на тему «В.И. Ленин и формирование советской внешней политики (1917-1922)». В 1988 г. избран директором Института всеобщей истории АН СССР. В 1994 г. избран членом-корреспондентом РАН по Отделению истории (всеобщая история), в 2000 г. – действительным членом (академиком) Российской академии наук.
Область научных интересов:
История международных отношений,
История внешней политики России,
История ХХ столетия,
История идей в контексте европейской истории.
Преподавательская деятельность:
В 1960-1970 гг. преподавал в МГИМО и в Дипломатической академии МИД СССР.
В начале 1990-х гг. возникла идея создания отдельного университета при РАН, который бы смог частично восполнить недостаток гуманитарного знания в российском обществе. Таким образовательным учреждением в 1992 г. стал Российский центр гуманитарного образования (РЦГО). В 1994 г. РЦГО (с 1998 г. - Государственный университет гуманитарных наук, с 2008 г. - Государственный академический университет гуманитарных наук) получает статус государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования - Университета и его первым ректором становится А.О. Чубарьян, одновременно выполняющий обязанности декана исторического факультета этого университета.
С 2007 г. Заведующий Центром зарубежной истории РГГУ.
С 2014 г. Научный руководитель Центра источниковедения Факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики».
Членство в научных организациях, Советах, Комиссиях:
1970-1991 гг. Вице-президент и председатель Национального комитета историков СССР (с 1991 г. Национальный комитет российских историков),
С 1973 г. Вице-президент Международной ассоциации современной истории Европы,
1990-2000 Член Бюро и вице-президент Международного комитета исторических наук,
1996-2006 Президент Российского общества историков-архивистов,
С 2004 г. Президент Международной Ассоциации институтов истории стран СНГ,
С 1997 г. Сопредседатель Международных совместных Комиссий историков России и Австрии; России и Германии; России и Латвии; России и Литвы; России и Румынии; России и Украины,
1999-2007 гг. Председатель Экспертного совета по истории ВАК РФ,
C 2007 г. Руководитель Научного совета некоммерческой организации Фонд «Всемирная энциклопедия путешествий»,
С 2007 г. член Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ,
2009-2011 гг. Член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России,
С 2011 г. Председатель Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания»,
2001-2012 гг. член Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте РФ,
Член Российского совета по международным делам и Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН.
Участие в Редколлегиях научных изданий.
Главный редактор периодических изданий:
«Цивилизации»,
«Международный журнал социальных наук»,
«Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ»,
Электронного научно-образовательного журнала «История» и др.
Главный редактор обобщающих коллективных научных трудов:
История Европы в 6 томах,
Всемирная история в 6 томах,
Российская историческая энциклопедия в 18 томах.
Председатель научно-координационного Совета федерального портала История.РФ.
Член Редколлегий «Военно-исторического журнала», журналов «Новая и Новейшая история» и «Вестник архивиста».
Почетный доктор ряда российских и иностранных университетов и академий, избран членом Королевской Норвежской Академии (1996), Национальной Академии Армении (2000 г.), Королевской Шведской Академии словесности, истории и античности (2013).
Сочинения:
Автор более 350 научных работ, в том числе 9 монографий:
Брестский мир. 1918. М.: Наука, 1963. 246 с.
Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира. М.: Международные отношения, 1987. 352 с.
Europa-Konzepte. Von Napoleon bis zur Gegenwart. Ein Beitrag aus Moskau. Berlin, 1992. 230 s.
European Idea in History in the Nineteenth and Twentieth Centuries. A view from Moscow. London, 1998.
Европа в XX веке: История и перспективы. N.Y., 2002.
Российский европеизм. М.: Олма-пресс, 2006. 416 с.
Канун трагедии. Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 – июнь 1941 года. М.: Наука, 2008. 476 с.
XX век: взгляд историка. М.: Наука, 2009. 563 с.
La Russie et l’idée Européenne. Paris, Éditions des Syrtes, 2009. 306 p.
Автор и главный редактор целого ряда учебников по российской и всеобщей истории для средней школы.