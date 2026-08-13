ЧУБАРЬ ВЛАС ЯКОВЛЕВИЧ

Советский государственный и партийный деятель. Родился в крестьянской семье. В 1911 году окончил Александровское механико-техническое училище, работал на заводах в Краматорске, Мариуполе, Москве, Петрограде слесарем, токарем и др. Член РСДРП(б) с 1907 года. В 1915-1916 годах служил в армии. В 1917 году - член ФЗК Орудийного завода, член Центрального Совета фабрично-заводских комитетов Петрограда, депутат Петроградского Совета. Во время Октябрьского переворота 1917 года - комиссар ВРК в Главном артиллерийском управлении. В марте 1918 года – апреле 1922 года и 1923 годах - член Президиума ВСНХ РСФСР. В 1918-1919 годах - председатель Правления Государственного объединения машиностроительных заводов. В 1919 году – председатель комиссии ВСНХ по восстановлению промышленности Урала. В 1920-1922 годах – член Всеукраинского революционного комитета, председатель Оргбюро по восстановлению промышленности Украины. В 1920-1937 годах - член ЦК КП(б) Украины. В 1920-1922, 1923-1934 годы - член Политбюро ЦК КП(б) Украины. С августа 1921 года - член ЦК РКП(б). В 1920-1923 годы — председатель президиума ВСНХ УССР. В 1921-1923 гг. председатель Центрального управления каменноугольной промышленности. В июле 1923 года – апреле 1934 года – председатель СНК УССР. Руководил хозяйством УССР в период Первой пятилетки и голода в СССР 1932-1933 годов. В 1923-1925, 1934-1938 годы - заместитель председателя СНК СССР. В 1934-1937 годах - заместитель председателя СТО СССР. С 3 ноября 1926 года — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Делегат XVII съезда ВКП(б). Член ЦИК СССР и Верховного Совета СССР. С 1 февраля 1935 года по 16 февраля 1938 года - член Политбюро ЦК ВКП(б). В августе 1937 года – январе 1938 года – нарком финансов СССР. Снят с постов в связи с подозрением в связях с «врагами народа». В феврале-июле 1938 года — начальник строительства Соликамского целлюлозного комбината.

4 июля 1938 года арестован. Расстрелян. В 1955 году реабилитирован.