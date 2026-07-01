ЧОГЛОКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Учился в сухопутном шляхетном кадетском корпусе, который окончил в 1790 г. и начал военную службу в Псковском пехотном полку. Успел поучаствовать в боях в ходе Русско-шведской войны (1788-1790 гг.) , а также в подавлении восстания Тадеуша Костюшка в 1794 г. 7 ноября 1798 г. Чоглоков получил чин подполковника. В период правления императора Павла I был исключен из воинской службы, из-за нарушения порядка во время парада. После смещения императора Павла Николаевича вернули на службу, и 7 ноября 1800 г. он получил чин полковника. 12 октября 1803 г. Чоглоков стал командиром Кексгольмского полка, который сражался против французов в составе союзных сил Третьей коалиции. 24 августа 1806 г. Павел Николаевич стал шефом нового Перновского 3-го гренадерского полка, сформированного под его началом из рот Кексгольмского полка и рекрутов. Во главе полка ему предстояло участвовать в боях Четвертой коалиции. После заключения Тильзитского мира , Чоглоков вместе с полком был включен в состав русской армии, сражавшейся со Швецией. Чоглаков участвовал в нескольких сражениях, в том числе в занятии Свеаборга и в сражении у Лемо. За это последнее дело он был произведен в генерал-майоры.

Во время Отечественной войны 1812 г. Чоглоков участвовал в бою под Островной, под Смоленском и в Бородинском сражении, в котором Кексгольмский и Перновский полки находились в центре русских позиций, отражая атаки кавалерии генерала Латур-Мобура. После отступления французских войск из Москвы Павел Николаевич отличился в сражении под Вязьмой, в котором Перновским полк под его командованием, преследуя неприятеля, развернул знамена и под барабанный бой вошел в город. За этот подвиг был 3 июня 1813 г. удостоен орденом св. Георгия 3-й степени.

13 апреля 1813 г. за отличие в боях против французов Перновский полк получил название гренадерского, а с 30 апреля Чоглоков стал командующим 1-ой гренадерской дивизией, куда входил полк. После того, как он отличился вместе с дивизией в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом, Павел Николаевич получил звание генерал-лейтенанта. Затем участвовал в сражении при Арсисе и во взятии Парижа, после которого гренадерский корпус вернулся из Заграничного похода в Россию. Вышел в отставку с воинской службы 23 ноября 1818 г. и поселился в своем имении у села Колтуши. С 1825 г. Павел Николаевич избирался Шлиссельбургским уездным предводителем дворянства, многое сделал для исправления дорог и мостов в уезде. После кончины его похоронили на местном кладбище у церкви во имя святых апостолов Петра и Павла. 7 сентября 2012 г. в деревне Старая был торжественно открыт памятник в честь Павла Николаевича Чоглокова.