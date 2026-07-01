ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН

Ученое звание.

Члены-корреспонденты, наряду с академиками , являются членами Академии.

Члены Академии получают дипломы установленного образца, удостоверяющие статус члена-корреспондента Академии.

Членами Академии являются российские ученые, имеющие выдающиеся научные достижения и избранные общим собранием членов Академии в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом и настоящим уставом. Предельное количество членов Академии утверждается Правительством Российской Федерации по предложению общего собрания членов Академии.

Членами-корреспондентами Академии избираются ученые, обогатившие науку выдающимися научными трудами.

Члены Академии избираются пожизненно. Главной целью их деятельности является обогащение науки новыми знаниями и достижениями.

Члены Академии состоят в одном из отделений Академии и могут перейти в другое отделение Академии. Решение о переходе принимается отделением Академии, в которое осуществляется переход, в соответствии с процедурой, предусмотренной положением этого отделения Академии.

Члены Академии имеют право:

а) участвовать в управлении Академией в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим уставом;

б) избирать и быть избранными в органы управления Академии;

в) вносить на рассмотрение президиума Академии научные и научно-организационные вопросы и участвовать в их обсуждении;

г) получать информацию о деятельности Академии в следующем порядке: информация, относящаяся к компетенции органов управления Академии, предоставляется в письменной форме соответствующим органом по письменному запросу в 30-дневный срок со дня поступления запроса;

членам Академии, присутствующим на общем собрании членов Академии (заседании президиума Академии), информация предоставляется во время проведения общего собрания (заседания) в устной или письменной форме на основании устного или письменного запроса этих членов при условии, что на момент представления запроса соответствующий орган располагает полной и достоверной информацией, запрашиваемой членом Академии, и ее сообщение не нарушает регламент. Члены Академии вправе получать информацию непосредственно от работников аппарата президиума Академии, если предоставление запрашиваемой информации входит в компетенцию соответствующего работника;

информация, представляющая собой сведения ограниченного доступа, предоставляется членам Академии в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

д) получать ежемесячную денежную выплату в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации пожизненно с момента присвоения звания члена Академии;

е) осуществлять иные права в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами.

Члены Академии обязаны:

а) активно участвовать в реализации задач, возложенных на Академию, и содействовать достижению целей ее деятельности;

б) участвовать по решению органов управления Академии в экспертной деятельности Академии, а также в иной деятельности, направленной на достижение целей деятельности, реализацию основных задач и осуществление функций Академии;

в) принимать участие в общих собраниях членов Академии, общих собраниях отделений Академии, общих собраниях региональных отделений Академии, членами которых они являются, выполнять решения этих собраний, президиума Академии и президента Академии;

г) в случае избрания в органы управления Академии надлежащим образом исполнять обязанности, вытекающие из полномочий и функций соответствующих органов управления;

д) соблюдать требования настоящего устава;

е) соблюдать нормы научной этики, личным примером содействовать повышению престижа науки и авторитета члена Академии;

ж) ежегодно представлять в письменной форме отчет о своей научной и (или) научно-технической деятельности и о полученных за отчетный год научных и (или) научно-технических результатах. Отчет представляется в отделение Академии, в состав которого входит соответствующий член Академии, в конце отчетного года по форме и в сроки, которые устанавливаются президиумом Академии.

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