ЧКАЛОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

Советский лётчик-испытатель, командир экипажа АНТ-25, совершившего первый в мире перелет через Северный полюс в 1937 году.

Родился в семье рабочего. В 1916-1918 годах учился в Череповецком техническом училище до его закрытия. Работал молотобойцем и качегаром, слесарем-сборщиком самолётов. В 1922 году окончил Егорьевскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1923 году Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Затем учился в Московской военно-авиационной школе высшего пилотажа, Серпуховской высшей авиационной школе стрельбы, бомбометания и воздушного боя. С 1924 года - военный лётчик-истребитель, служил в Ленинградской Краснознамённой истребительной авиаэскадрильи им. П. Нестерова. Получал взыскания за рискованные полёты. В 1925 году осужден на год заключения за драку, отсидел несколько месяцев. В 1927 году женился на Ольге Ореховой. Сын Игорь, дочери Валерия и Ольга. В 1928 году, проходя службу в 15 Брянской авиационной эскадрильи, совершил аварию, был осужден на год лишения свободы и уволен из РККА. Наказание было заменено на условное. В 1929-1930 годах работал в Ленинградском Осоавиахиме руководителем школой планеристов и лётчиком-инструктором. С ноября 1930 года работал в московском НИИ ВВС РККА (с восстановлением воинского звания). В 1930-1932 годах совершил более 800 испытательных полётов на 30 типах самолётов. С января 1933 года лётчик-испытатель (в запасе РККА) Московского авиационного завода № 39 им. Менжинского. Испытывал И-15, И-16, истребители танков «ВИТ-1», «ВИТ-2», ТБ-1, ТБ-3 и др. Разработал новые фигуры высшего пилотажа — восходящий штопор и замедленную бочку. Награжден орденом Ленина в 1935 году. Возглавил экипаж самолета АНТ-25, вылетевший 20 июля 1936 года из Москвы в Петропавловск-Камчатский. На обратном пути самолет был вынужден сесть на о. Удд в устье Амура, затем взлетел и с посадками вернулся в Москву. Весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина. 18-20 июня 1937 года командовал экипажем АНТ-25, совершившим первый в мире беспосадочный перелет через Северный полюс по маршруту Москва – Ванкувер. Протяжённость перелёта составила 8504 км. Советские летчики были триумфально встречены как в США, так и в СССР. Экипаж был награждён орденами Красного Знамени. 12 декабря 1937 года Чкалов был избран депутатом Верховного Совета СССР. Погиб при испытании истребителя И-180 на Центральном аэродроме Москвы.

Сочинения:

Моя жизнь принадлежит Родине. Статьи и речи. М., 1954.