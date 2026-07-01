ЧИЖЕВСКИЙ Александр Леонидович

Советский ученый, биофизик, изобретатель.

Участник Первой мировой войны , Георгиевский кавалер. Поэт. Окончил Московский археологический институт в 1917 г. Доктор истории (1918), диссертация «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса» легла в основу книги «Физические факторы исторического процесса» (1924). Профессор Московского археологического института с 1921 г. Также получил высшее математическое образование, занимался биологией и физикой. Автор теории зависимости исторических и биологических процессов на Земле от солнечной активности. Чижевский показал, что вспышки социальной борьбы, вооруженные конфликты, распространение заболеваний и другие процессы усиливаются во время вспышек на Солнце. Испытал влияние К. Циолковского. С 1924 г. работал в научно-исследовательских учреждениях биологического профиля. В частности, изучал целительное воздействие на организм электризации воздуха, изобрел «люстру Чижевского». Его биофизические работы получили международное признание. Убежденный пропагандист своих смелых идей, Чижевский вступал в конфликты с другими специалистами, что в сталинский период было опасно – проигравший в споре мог быть обвинен во вредительстве. В 1942-1950 гг. Чижевский находился в заключении и затем до 1958 г. в ссылке.

Сочинения:

Вся жизнь. М., 1974;

Земное эхо солнечных бурь. М., 1976;

На берегу Вселенной: Годы дружбы с Циолковским. Воспоминания. М., 1993;

Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. М., 1995.

Автор статьи: Шубин А.В.