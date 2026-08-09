"ЧИЖ" (ЖУРНАЛ)

Ленинградский ежемесячный детский журнал, выходивший в издательстве ДЕТГИЗ с 1930 по 1941 год; название расшифровывается как “Чрезвычайно интересный журнал”.

Создание и история

Журнал выходил в Ленинграде с 1930 года. Первым его редактором был Георгий Дитрих (до 1932 года).

Первоначально “Чиж” представлял собой приложение к уже существовавшему журналу “ЁЖ”. “ЁЖ” был ориентирован прежде всего на подростков. Коллектив авторов складывался постепенно. Идея создания детского отдела в издательстве принадлежала Корнею Чуковскому , а идея “ЕЖа” - Самуилу Маршаку . Среди авторов “ЕЖа”, а затем и “Чижа” были такие писатели и поэты, как Евгений Шварц , Николай Заболоцкий , Даниил Хармс и др.

Вскоре после того, как “ЁЖ” вышел в свет, в редакцию стали приходить письма с просьбой напечатать что-либо для более маленьких детей, дошкольников. Так появился “Чиж”, который через два года после возникновения стал самостоятельным изданием. Первый номер был готов к началу 1930 года. В нем впервые было опубликовано стихотворение Маршака и Хармса “Веселые чижи”. Редактором “Чижа” стал, как уже говорилось, Георгий Дитрих, писатель и публицист, организатор первых пионерских отрядов в СССР. Маршак, конечно, консультировал редколлегию “Чижа”, однако уделять новому журналу достаточно времени не мог. Реальными руководителями журнала стали Евгений Шварц и Николай Олейников .

Спустя два года после создания журнала его главным редактором стала Нина Гернет, советский писатель и драматург, автор сказок. Именно тогда “Чиж” стал самостоятельным журналом. На своем посту Нина Владимировна пробыла до 1937 года. При ней журнал активно развивался - открывались новые рубрики и разделы, включая литературный “журнал в журнале”. В журнале печатались первые советские комиксы Б. Малаховского. Истории, в которые постоянно попадал персонаж комиксов - девочка Маша - очень нравились детям и их родителям. Над журналом работал талантливый, дружный коллектив авторов (Шварц, Хармс, Введенский и др.) и художников (Чарушин, Радлов, Тырса и др.) Их стараниями “Чиж” стал самым популярным советским детским журналом. К 1938 году его тираж доходил до 100 тыс. экз. Чуковский писал: “Никогда в России, ни до, ни после, не было таких искренне весёлых, истинно литературных, детски озорных детских журналов”.

Однако власти пристально следили за изданием, находя в нем признаки аполитичности и буржуазности. Сначала их влияние на редакцию ограничивалось лишь некоторыми административными мерами, но в середине 1930-х годов обстановка накалилась, и последовали аресты. В 1937 году 9 человек из состава редакции и авторов были арестованы. Среди них Олейников, Дитрих и др. Нина Гернет ушла с поста редактора. Многих авторов вынудили уволиться. В последние годы в редакции журнала работал совсем другой авторский коллектив - Михаил Зощенко, Юрий Герман, Елена Данько. Когда началась Великая Отечественная война , журнал и вовсе был окончательно закрыт.