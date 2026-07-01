ЧИСТЯКОВ ПЁТР ЕГОРОВИЧ

Начало карьеры

История Русской Америки хранит имена выдающихся ее исследователей и путешественников. Сохранила она сведения о главном правителе Русской Америки П.Е. Чистякове.

Петр Чистяков родился в Тверской губернии. Как и многие дворянские сыновья того времени поступил в Морской кадетский корпус, а уже в 1806 г. стал гардемарином.

На протяжении трех последующих лет он ходил на судах по Средиземному морю. Участник русско-турецких сражений при Дарданеллах и у Афонской горы. Оказался в Лиссабоне, затем – в Портсмуте. После присвоения 1 апреля 1809 г. чина мичмана возвратился в Россию.

Последующие несколько лет в жизни Ч. Были насыщенны морскими походами. Он – участник похода из Кронштадта в Англию, блокады французской эскадры у Флессингена, вылазки на берега Голландии. Получил повышение до лейтенанта в 1814 г. В 1816 – 1818 гг. плавал на различных судах.

На службе Российско-Американской компании (РАК)

Побывав в боях, Ч. сменил вид деятельности. В марте 1819 г. он связал свою жизнь с РАК. На протяжении трех лет на «Бородино» Ч. бороздил моря разных государств, совершив кругосветное плавание. Экипаж открыл к востоку от о-ва Окинава два ранее неизвестных острова. Побывав в Ново-Архангельске, Ч. возвратился в столицу. Два года он служил при Кронштадтском порту.

Второе путешествие Ч. в Русскую Америку последовало в августе 1824 г. На «Елене» он вторично обогнул земной шар, прошел вокруг мыса Доброй Надежды и Тасмании, о-ва Баранова и вышел к Ново-Архангельску.

Ввиду болезни главного правителя Русской Америки М.И. Муравьева на Ч. легла обязанность управления колониями. Спустя несколько месяцев последовал приказ о его назначении на эту должность официально. Полномочия он исполнял вплоть до осени 1830 г., когда сдал свои полномочия новому правителю – Ф.П. Врангелю.

За годы плавления Русской Америкой Ч. побывал на Алеутских о-вах, сделал на о-ве Атха постоянный центр управления территорией. В 1828 г. Ч. отправил отряд А.К. Этолина на о-в Итуруп. Цель – создание промыслового поселения. Тем самым Ч. фактически удалось закрепить за Российской империей южные Курилы. Отправлял Ч. экспедиции по изучению американских земель.

В 1829 г. Ч. назначили капитаном «Елисаветы». 28 сентября 1830 г. Ч. оставил дальние берега и на «Урупе» отбыл в Охотск. Пройдя всю Сибирь, в 1831 г. он возвратился в столицу. На следующий год последовало его назначение на «Иезекииль». С 1836 г. – контр-адмирал.

Дальнейшая судьба

С 1839 г. – командующий 5-й флотской дивизией. Шесть лет ходил по черноморским водам. С 1844 г. служил военным губернатором Астрахани, возглавлял здесь губернское попечительство приютов. В 1850 г. назначен членом Морского генерал-аудиториата. С 1854 г. – член Александровского комитета о раненых. С 1856 г. – адмирал. Член Адмиралтейств-совета.

Умер Ч. 21 января 1862 г.