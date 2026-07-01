ЧИСТЯКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1944).

Биография

Родился 5 (по новому стилю – 18) ноября 1896 года в Санкт-Петербурге. В 1915 году был мобилизован на службу в Русскую императорскую армию. Принимал участие в боях Первой мировой войн. Получил два Георгиевских креста, дослужился до прапорщика.

В сентябре 1918 года Чистяков поступил на службу в РККА. Участвовал в боях Гражданской войны. В 1926 году окончил курсы старшего командного состава, в 1930 году – КУВНАС при Военной академии РККА. Служил в артиллерийских частях. С 1938 года – начальник КУВНАСА. Незадолго до начала войны возглавил Управление боевой подготовки (УБП) ГАУ РККА.

Великая Отечественная война

В начале войны командовал артиллерией Западного фронта, затем был стал начальником артиллерии 34-й армии. Участвовал в Смоленском сражении, битве за Москву. С декабря 1941 года – вновь начальник УБП. Под его руководством была восполнена значительная убыль личного состава артиллерийских частей, пополнение было полностью укомплектовано, вооружено и подготовлено к ведению боевых действий, созданы орудийные резервы. Во время Сталинградской и Курской битв Чистяков занимался разработкой планов боевых операций и подготовкой к ним в качестве представителя СВГ. Исключительно положительно характеризовался по службе – в аттестациях неизменно отмечались его выдающийся стратегический и оперативный кругозор, высокая образованность, готовность поделиться своим богатым боевым и штабным опытом, способность выявить недостатки и высказать необходимые критические замечания.

С июня 1943 года занимал должность заместителя командующего артиллерией РККА. Участвовал в планировании и проведении операций по освобождению Крыма, Белорусской ССР, Прибалтики. При его непосредственном участии организовывались действия артиллерии против укреплённых вражеских рубежей, где противник применял врытые в землю танки и бронемашины, игравшие роль огневых точек. Во время японской кампании являлся командующим артиллерией при Главном командовании советских войск на Востоке.

Послевоенная жизнь

С апреля 1946 года - заместитель командующего артиллерией ВС СССР, с ноября 1957 года – генерал-инспектор Главной инспекции МО СССР. С декабря 1964 года - в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Умер 26 апреля 1980 года.