ЧИСТИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2007), заведующий отделом современной истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 8 июля 1956 года в селе Емецк Холмогорского района Архангельской области. В 1978 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1978-1979 годах преподавал историю в средней школе №18 (Северодвинск).

С 1979 по 1982 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения института истории СССР АН СССР.

С 1982 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2000 года – заведующий отделом современной истории России. С 2013 года – заместитель директора по научной работе СПбИИ РАН.

В 1982–1987 годах преподавал в Государственном институте культуры имени Н.К. Крупской.

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Продовольственная политика Советской власти в годы гражданской войны (на материалах Петрограда)».

С 2002 — член Ученого совета СПбИИ РАН.

В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему «Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1917—1920-х гг.».

Автор более 180 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XX века, социальная и политическая история советского общества, история повседневности.

Ленинград и ленинградцы в годы блокады. СПб., 2012. (В соавторстве с В.М. Ковальчуком.);

Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущёвского десятилетия. СПб., 2003. (В соавторстве с Н.Б. Лебиной);

Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1920-х годов. СПб., 2007;

Петроград-Ленинград. 1920–1930-е годы в фотографиях и документах. Альбом. СПб., 2005. (В соавторстве с Л.А. Процай.);

Советско-финляндская граница. 1918–1938 гг.: Очерки истории. СПб., 2000. (В соавторстве с А.И. Рупасовым);

Донести до читателя: ленинградская пресса 1950-1960-х гг. о зарубежных поездках советских туристов // Триста лет печати Санкт-Петербурга. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург. 11-13 мая 2011 г. СПб., 2011;

Ленинградский турист в европейских странах народной демократии (по материалам отчётов руководителей туристских групп начала 1960-х гг.) // Россия. Век двадцатый: Сборник статей к 95-летию д.и.н. В.М. Ковальчука. СПб., 2011;

«Ладно ль за морем иль худо?»: впечатления советских людей о загранице в личных записях и выступлениях (середина 1950-х – середина 1960-х гг.) //Новейшая история России. СПб., 2011. № 1;

Новгородская земля 1942—1943 гг. в дневниках театрального актёра Феодосия Грязнова // Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: Люди. События. Факты. Материалы Всероссийской науч.-практ. конференции. В. Новгород, 2010;

Реформа 1962 года в Ленинграде: замысел в первые шаги // Советский мегаполис: Ленинград в процессе модернизации. СПб.: Изд-во «Северная звезда», 2014. С. 188- 204;

Советский выездной туризм 1950-1960-х годов: социальный аспект // Социально-культурные аспекты истории экономики России XIX-XX веков: Материалы I Всероссийской научной конференции (С.-Петербург, 25-26 мая 2011 г.). СПб., 2012;

Советский турист в Финляндии в середине 1950-х—середине 1960-х гг. // Новейшая история России: время, события, люди (к 75-летию почётного профессора СПбГУ Г.Л. Соболева). СПб., 2010;

Советский турист за рубежом в 1950-1960-е гг. // Человек и личность в истории России, конец XIX – XX век: Материалы международного коллоквиума (Санкт-Петербург, 7-10 июня 2010 г.). СПб., 2013;

Советское и зарубежное кино в Новгороде и области в 1950-1960-е годы // Новгородика-2010. Вечевой Новгород: материалы Международной научно-практической конференции 20-22 сентября 2010 г. Ч. 3. Великий Новгород, 2011;

Die Staatsmacht und die Formierung des Gedӓchtnisses an die Blockade: Stenografische Aufzeichnungen der Berichte von Leningrader Bürgern 1943-1948 // Erinnerung an Diktatur und Krieg: Brennpunkte des kulturellen Gedӓchtnisses zwischen Russland und Deutschland seit 1945 /A. Wirsching, J. Zarusky, A. Tschubarjan, V. Ischtschenko (Hrsg.). 2015. S. 83-89.