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ЧИРКИН Владимир Александрович

Родился 24.04.1950. Окончил Удмуртский государственный университет в 1975 г.

Кандидатская диссертация : Социально-экономическое положение немецкого крестьянства в 1-й четверти XVI века (Московский областной педагогический институт, 1986).

Докторская диссертация : Аграрная история Средней Германии середины XV - середина XVI веков. (Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1996).

Доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.

Область интересов : Общество, экономика, политические и-ты и право Германии XV-XVI век.

Сочинения: Очерки по аграрной истории Средней Германии. 1460-1525 гг. (Исследования, документы). Ижевск, 1992;

Общинные угодья в структуре крестьянского землепользования Средней Германии XV – первой четверти XVII веков // Вестник УдГУ. Спец.вып. 1998;

Эволюция имущественной и социальной структуры средненемецкого крестьянства XV – первой четверти XVII веков // Вестник Удмуртского гос.ун-та. Спец. вып. 1998;

Крупные светское и церковное землевладение Средней Германии середины XV- серединыXVI вв. // Историк и его дело: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 2. Ижевск, 1999.