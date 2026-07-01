ЧИРКИН Владимир Александрович
Родился 24.04.1950. Окончил Удмуртский государственный университет в 1975 г.
Кандидатская диссертация: Социально-экономическое положение немецкого крестьянства в 1-й четверти XVI века (Московский областной педагогический институт, 1986).
Докторская диссертация: Аграрная история Средней Германии середины XV - середина XVI веков. (Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1996).
Доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.
Область интересов: Общество, экономика, политические и-ты и право Германии XV-XVI век.
Сочинения: Очерки по аграрной истории Средней Германии. 1460-1525 гг. (Исследования, документы). Ижевск, 1992;
Общинные угодья в структуре крестьянского землепользования Средней Германии XV – первой четверти XVII веков // Вестник УдГУ. Спец.вып. 1998;
Эволюция имущественной и социальной структуры средненемецкого крестьянства XV – первой четверти XVII веков // Вестник Удмуртского гос.ун-та. Спец. вып. 1998;
Крупные светское и церковное землевладение Средней Германии середины XV- серединыXVI вв. // Историк и его дело: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 2. Ижевск, 1999.