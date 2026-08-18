ЧИЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1970-1973 ГГ.

Социально-политическая борьба в Чили в период преобразований президента С. Альенде , направленных на создание социалистического общества ненасильственным путем.

Социальные реформы в Чили начались уже в 1964 г. в правление христианских демократов (президент Э. Фрей), но преобразования проводились медленно и нерешительно. Левые лидеры Христианско-демократической партии (ХДП) Р. Томич, Ж. Чончоль и др. требовали ускорения реформ. Из ХДП вышло левое крыло во главе с Чончолем, которое создало Движение единого народного действия (МАПУ).

В декабре 1969 г. был создан левый блок « Народное единство », в который вошли Социалистическая партия (СПЧ), Коммунистическая партия (КПЧ), МАПУ и др. Особенностью расстановки сил в «Народном единстве» было то обстоятельство, что кандидат в президенты социалист С. Альенде занимал более умеренные позиции, чем большинство лидеров СПЧ. Лидер партии К. Альтамирано и его сторонники не исключали переход к вооруженному завоеванию власти и слому конституционной системы Чили. Более умеренные позиции, соответствовавшие линии Альенде, занимала КПЧ.

«Народное единство» пользовалось поддержкой крупнейшего профобъединения страны – Единого профцентра трудящихся Чили (ЕПТЧ). Блок выступал за национализацию природных ресурсов страны, за создание сильного общественного сектора экономики, за ослабление экономической власти монополий, за расширение социальных гарантий, за движение к социализму в рамках конституционных «правил игры».

На президентских выборах 4 сентября 1970 г. кандидат левого блока «Народное единство» С. Альенде набрал самое большое количество голосов – 36,3%, опередив и кандидата правой Национальной партии Х. Алессандри, и левого христианского демократа Р. Томича. Однако, поскольку Альенде не набрал абсолютного большинства голосов, последнее слово в выборе президента принадлежало парламенту. Христианские демократы, располагавшие крупной фракцией в парламенте, готовы были поддержать кандидата «Народного единства», но на определенных условиях. 7-8 октября 1970 совместная комиссия ХДП и «Народного един­ства» разра­ботала проект конституционной реформы — «конституционный статут». Он предусматривал, что правительство Народного единства гарантирует свободу деятельности политической оппозиции, профсоюзов и общественных организаций, проведение выборов, свободу печати (без введения цензуры), автономию университетов . Президент гарантировал, что не будет менять чиновников в за­висимости от их политических убеждений, не станет подчинять систему просвещения официальной политике, не создаст никаких во­оруженных подразделений вне армии и полиции, не станет вмешиваться в назначения в армии, не создаст органов власти, параллельных при­знанным Конституцией. Статут гарантировал, что ни одно средство массовой информации не может быть национализировано. Палата депутатов одобрила конституционный статут 15 ок­тября голосами представителей партий Народного единства и ХДП, сенат – 23 октября. Окончательно он был принят конгрессом 22 декабря 1970 г.

Среди пунктов условий, на которых Альенде был утвержден президентом, было обещание не вмешиваться в назначения в армии. Это было особенно важно в связи с тем, что 22 октября 1970 г. заговорщиками был смертельно ранен главнокомандующий генерал Р. Шнейдер, выступавший за невмешательство армии в политику. На место Шнейдера пришел сторонник беспрекословного соблюдения конституции генерал К. Пратс. 24 октября Альенде был утвержден Конгрессом в должности президента.

Первоначально реформы Альенде поддерживались большей частью общества и парламента. В конце 1970 – первой половине 1971 гг. администрация Альенде провела демократические и социально ориентированные преобразования: была введена частичная индексация зарплат, детям выдавалось бесплатное молоко, на государственных предприятиях началось создание советов с участием администрации, рабочих и профсоюзов. Эти советы получили права по определению условий труда и экономической стратегии предприятия.

В феврале 1971 г. был аннулирован контракт с американской компанией «Анаконда» на продажу чилийской меди. С апреля эти торговые операции стала осуществлять го­сударственная медная корпорация «Коделько». Она выступала в качестве агента по сбыту продукции руд­ников Чукикаматы, Эль-Сальвадора и Эль-Теньенте на внешнем рынке. Таким образом, была преодолена монополия американских компаний в области сбыта меди.

Национализация предприятий происходила в соответствии с законом - или за выкуп, или в соответствии с актами 1932 и 1945 гг. За первый год правления Альенде было национализировано более 100 крупных предприятий и 80% банков. ВВП Чили в 1971 г. вырос на 8,6%. В 1972-1973 гг. ВВП рос на 1,6% в год, промышленное производство – на 3,7% в год. Безработица в годы «Народного единства» составляла 4,5% - очень низкий показатель для Латинской Америки. В 1971 г. зарплата в государственном секторе выросла на 35%, а в частном – на 50%. Однако это не было связано с ростом производительности труда и стимулировало не только спрос, но и инфляцию (во второй половине 1972 г. – 100%), а затем и породило дефицит товаров. Прошедшие 4 апреля 1971 г. муниципальные выборы показали, что за «Народным единством» идет 51% голосовавших.

11 июля 1971 г. парламент единогласно провозгласил полную “чилинизацию”, то есть национализацию медных и железных рудников, угольных шахт, селитряных разработок и гидроресурсов. Зависимость чилийской экономики от иностранных монополий была ослаблена. Но это вызвало международные санкции со стороны стран Запада, у которых была изъята собственность. Тогда Альенде объявил о замораживании выплаты внешних долгов, что привело к оттоку капиталов из страны.

Однако национализация не принесла ожидаемого экономического эффекта. Государственно-бюрократическая экономика оказалась неэффективной. Правительству пришлось финансировать государственные предприятия за счет денежной эмиссии, что привело к инфляции. Рост цен свел на нет повышение благосостояния трудящихся в первые месяцы правления Альенде.

Попытка «заморозить» цены на некоторые товары вытеснила их на черный рынок. 17 октября 1971 г. Президент внес в парламент законопроект о расширении своих прав на национализацию. Альенде рассчитывал, что взяв под контроль еще большую часть экономики, он сможет организовать хозяйство рационально. Президент охладел к производственному самоуправлению, прекратив поддержку производственных советов. Однако за передачу предприятий в руки работников продолжала выступать ХДП, прежде всего ее левое крыло. 14 октября 1971 г. депутаты ХДП внесли законопроект, который предложил ограничить рамки государственной собственности несколькими отраслями и не вести национализацию за их пределами, отменив старое законодательство, на основании которого проводилась национализация до этого момента. За пределами национализируемых отраслей наряду с частными предприятиями можно создавать «предприятия трудящихся», управляемые самими рабочими и служащими.

Однако Альенде категорически отказался согласиться с проектом ХДП. В коллективных предприятиях он видел опасную анархо-синдикалистскую идею, которая сделает экономику неподконтрольной государственному центру. Против коллективизации предприятий выступила КПЧ. Президент наложил вето на этот законопроект. В ответ парламент отказался принимать другие законопроекты президента , в том числе новые налоги. Теперь государственные предприятия могли финансироваться только за счет инфляции. Конфликт президента с законодательной властью вверг страну в тяжелейший экономический кризис.

Слева против Альенде выступало Левое революционное движение (МИР), которое считало президента «чилийским Керенским». В Социалистической партии шла борьба фракций.

В октябре 1972 г. началась забастовка транспортников, к которой присоединились профсоюзы торговцев, адвокатов, крестьян и других слоев «мелкой буржуазии», которые не могли защититься от инфляции государственными дотациями. Эта забастовка парализовала страну. Большую помощь чилийским забастовщикам оказало американское профобъединение АФТ-КПП. В столице и других городах проходили массовые митинги сторонников и противников «Народного единства».

Однако, несмотря на все усилия противников «Народного единства», оно продолжало сохранять значительную электоральную поддержку, что давало ему возможность оставаться у власти как минимум до 1976 г. На дополнительных выборах 4 марта 1973 г. в конгресс «Народное единство» получило 43,4% голосов – не большинство, но это позволило расширить представительство в парламенте.

В условиях растущего уличного насилия правых и левых радикалов был принят закон, в соответствии с которым армия объявлялась единственной законной вооруженной силой, «рабочие кордоны» (вооруженные отряды профсоюзов на заводах) разоружались. 29 июня 1973 г. армия во главе с генералом Пратсом быстро справилась с антиправительственным мятежом танкистов.

Альенде назначил референдум по изменению конституции, предполагавшему создание однопалатного парламента. В это время завершались последние приготовления к военному перевороту. 23 августа под давлением генералов ушел в отставку К. Пратс – генерал А. Пиночет стал главнокомандующим.

11 сентября 1973 г. армия вышла из казарм. Сторонники Альенде в армии были арестованы и уничтожены. У рабочих и студентов, готовых защищать “Народное единство”, почти не осталось оружия в результате прошедшего накануне разоружения «рабочих кордонов» и левых организаций. Очаги сопротивления перевороту были легко подавлены. Власть в стране захватила военная хунта, в которую вошли представители родов войск. Фактическим главой хунты стал А. Пиночет. Армия, используя танки и авиацию, взяла штурмом президентский дворец Ла-Монеда. Президент Альенде погиб. Несмотря на просчеты своего политического курса, он навсегда вошел в историю как человек, заплативший жизнью за свое понимание демократии. Альенде до конца соблюдал правила политической жизни, записанные в конституции страны.

Хунта развернула массовые аресты и убийства активистов политических партий (и не только левых) и профсоюзов, журналистов и даже артистов. В Чили установилась диктатура А. Пиночета, которая стала ликвидировать результаты социальных преобразований периода Народного единства.

Исторические источники:

Альенде С. История принадлежит нам. М., 1974;

Бурстин Э. Чили при Альенде: взгляд очевидца. М., 1979;

Корвалан Л. Нас ждут новые битвы. Избранные статьи и речи. М., 1978;

1000 дней революции. Руководители КПЧ об уроках событий в Чили. Прага, 1978.

Автор статьи: Шубин А.В.