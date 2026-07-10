ЧИХАЧЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Географ-путешественник и геолог, известный своими исследованиями Алтая и Малой Азии.

Происхождение и образование.

Родился в семье Александра Петровича Чихачёва (1774—1827) — директора города Гатчины и дворцового управления; мать — Анна Фёдоровна Чихачёва, урождённая Бестужева-Рюмина (1772—1849).

Получив домашнее образование в Царском Селе, под руководством лицейских профессоров, Ч. закончил его за границей, слушая лекции Наумана, Брейтгаупта, Либиха, Л. фон Буха, Г. Розе и др. знаменитых геологов и минералогов того времени, а затем работал в Париже у Эли де Бомона. Не готовясь к научной карьере и не будучи профессиональным ученым, Ч., обладая хорошими денежными средствами и блестящей научной подготовкой, мог всецело отдаться рано обнаружившемуся в нем влечению к научным путешествиям и исследованиям, давшим весьма важные научные результаты, благодаря наблюдательности их автора и прекрасной тщательной обработке собранного во время путешествия научного материала, к которой Ч. имел возможность привлечь выдающихся специалистов по разным отраслям знания.

Научная деятельность.

Самостоятельная научная деятельность Ч. началась в 1841 г., когда он опубликовал геологическое описание горы Monte Gargano в Южной Италии и окрестностях города Ниццы. В 1842 г. им издано геологическое описание южных провинций Неаполитанского королевства и в этом же году он предпринял большое путешествии на Алтай. Уже в 1845 г. им издан объемистый труд об Алтае, озаглавленный: "Voyage scientifique dans l'Altaï Oriental et les parties adjointes de la frontière de Chine" и представляющий отчет о путешествии и результаты разработки собранного материала, в которой приняли участие Эли де Бомон, Вернейль, Гепперт, что придало труду особенную ценность.

Изучение Малой Азии.

Закончив этот громадный труд, Ч. вскоре приступил к всестороннему исследованию Малой Азии, которому посвятил последующие 20 лет своей жизни. Получив после алтайского путешествия место атташе русского посольства в Константинополе, он воспользовался 2-летним пребыванием там для изучения турецкого языка, а затем, оставив службу, предпринял в течение 1847—63 гг. ряд путешествий по Малой Азии, во время которых им произведены разносторонние научные наблюдения и собраны богатые коллекции: геологические, ботанические, зоологические, палеонтологические и археологические. Результаты путешествия опубликованы Ч. в громадном 8-томном труде "Asie Mineur", выходившем с 1853 по 1869 гг. Труд этот, обнимающий географию, геологию, климатологию, зоологию, ботанику и палеонтологию Малой Азии, представляет классическую работу, исполненную Ч. при сотрудничестве многочисленных специалистов по разным отраслям естествознания. После окончания этого труда Ч. не предпринимал больших путешествий, достигнув уже пределов старости, но не прекращал научных занятий. Еще в 1878 г., в возрасте 71 года, посетил внутренний Алжир и Тунис и в 1880 г. опубликовал описание своего путешествия под заглавием: "Espagne, Algérie et Tunisie". В 1890 г. вышел в Париже сборник его популярно-научных статей разнообразного содержания, под заглавием: "Etudes de Géographie et d'Histoire naturelle". Статьи эти представляют отрывки из задуманного Ч. крупного научного труда "О пустынях земного шара", который он не успел закончить, скончавшись в 1890 г. от воспаления легких. Помимо географических и естественноисторических работ, Ч. напечатал ряд политических статей по восточному вопросу. В поощрение путешественников по Азии Ч. оставил, по завещанию, парижской академии наук капитал в 100 тыс. франков.