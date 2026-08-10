ЧИГЛИНЦЕВ Евгений Александрович

Родился 30.12.1955. Окончил Казанский государственный университет в 1978 г.

Кандидатская диссертация : Анри Валлон и его концепция античного рабства (Казань, 1981).

Докторская диссертация: Рецепция античности в конце XIX– начале XXI вв.: теоретико-методологические основы и культурно-исторические практики (Казань, 2009)

Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета.

Учитель : д.и.н., профессор А. С. Шофман

Область интересов : Историография истории античного рабства; французская историография античности; рецепция античного наследия в культуре XIX–XX вв.; историческая биография.

Сочинения: Общественно-политические взгляды Анри Валлона и философско-исторические принципы его концепции античного рабства // Буржуазный историзм в зарубежной историографии. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1981. — 1 п.л.

Классовая борьба в древнем мире: Учебное пособие. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. — 1,7 п.л. (соавторы Малеваный А. М., Шофман А. С.). Перевод на испанский: La lucha de clases en el mundo antiguo / Trad. de G.M.Estragues. — Universidad de Zaragoza, 1989. — 9,5 п.л.

Историография античности в системе формирования историка (Из опыта Казанского университета) // Античность и современность. М.: АН СССР, 1991. — 0,5 п.л.

Феномен вольноотпущенничества в изучении французской историографии // Среда. Личность. Общество. — М.: ИВИ АН СССР, 1992. — 0,5 п.л.

Некоторые принципиальные вопросы методологии и методики школьного курса древней истории // Методология и методика изучения античного мира. — М.: ИВИ РАН, 1994. — 0,5 п.л.

Западно-европейская культура в исследованиях польских ученых России втор. пол. XIX — нач. XX вв. — Варшава: Изд-во Польской Академии наук, 1995. — 0,5 п.л. (соавтор: Сыченкова Л. А.).

«Между рабством и свободой»: соврем. западн. историография о месте рабов в социальной структуре античного общества Ойкумена мысли феномен А. Ф.Лосева. — Уфа, 1995, 0,5 п.л. (соавтор: Герасимова Н. Ю.).

Биографии античных политических деятелей в российской общественной мысли конца XIX — начала XX вв. // Античный мир и его судьбы в последующие века. — М.: ИВИ РАН, 1996. — 1 п.л.

Пьер де Кубертен: мечта об олимпийских идеалах // Античность: политика и культура. — Казань, 1998.- 0,5 п.л.

История рабства в антиковедении XIX-XX вв.: социокультурный опыт наций и судьбы концепций // Античность: события и исследователи. — Казань, 1999 — 0,6 п.л.

Биография историка в историографическом сочинении // Античность: эпоха и люди — Казань, 2000. — 0,8 п.л.

Античное рабство как историографическая проблема: [Монография]. — Казань, 2000 — 8,5 п.л.

Наследие антиковедов Казанского университета в интеллектуальном и социальном контексте современности // Античность: общество и идеи / Сб.статей. — Казань, 2001. — 1 п.л. (соавтор: Дружинина И. А.)

Спартак: герой без биографии? // Диалог со временем, № 8. — М., 2002. — 1 п.л.

Чиглинцев Е. А. Античность и мы: механизмы рецепции культурного наследия // Культура исторической памяти / Материалы научной конференции (19-22 сентября 2001 года). — Петрозаводск, 2002. — 0,7 п.л..

Чиглинцев Е. А. Рецепция античного культурного наследия в XIX-XX вв.: Методологические основания исследования // MNHMA. Сб. науч. трудов, посвященный памяти профессора Владимира Даниловича Жигунина. — Казань, 2002. — 0,8 п.л..

Генрих Шлиман: сотворение героического мифа: о себе // Исторический ежегодник 2002—2003. — Омск, 2003. — 0,8 п.л.

Рецепция культурного наследия как культурное взаимодействие // Историки в поисках новых смыслов. — Казань, 2003. — 0,5 п.л.

Чиглинцев Е.А. Российские историки в поисках политического идеала: В.П. Бузескул и Р.Ю. Виппер об афинской демократии / П.В. Георгиев, Е.А. Чиглинцев // Мир историка. Историографический сборник. Вып. 2. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – С. 316–325.

Чиглинцев Е.А. Рецепция античности в культуре конца XIX - начала XXI вв.Казань: Изд-во Казанск. госуд. ун-та, 2009.