ЧИЧЕРИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Биография и военная служба

Родился в семье Санкт-Петербургского генерал-полицеймейстера Николая Ивановича Чичерина. Его мать - Матрона (Мария) Александровна Зыбина происходила из дворянского рода известного с XIV в. В возрасте 7 лет был приписан к лейб-гвардии Измайловскому полку, в 1764 г. в звании квартирмейстера его перевели в лейб-гвардии Конный полк. Фактически военную службу начал проходить с 1 января 1769 г. в составе лейб-гвардии Кирасирского полка. Боевое крещение получил во время войны в Польше в 1772-1773 гг., где в сражении у Заславля (Изяслав) получил ранение. После начала войны со шведами в 1788 г. Чичерин стал командиром 2-го морского батальона, состоявшего при эскадре адмирала С.К. Грейга . Батальон сражался на одном из кораблей русской эскадры в знаменитом Гогландском сражении, в котором его командир получил тяжелое ранение, а Василий Николаевич был досрочно произведен в секунд-майоры. Участвовал в Выборгском морском сражении, где во главе гребного фрегата «Мария», взял на абордаж шведский корабль «Кракен». В 1793 г. Чичерин получил звание полковника и возглавил Смоленский драгунский полк, который отличился при штурме предместья Варшавы в 1794 г. Через год он получил звание бригадира. После восшествия на престол Павла I в армии начались преобразования, в январе 1798 г Чичерин получил звание генерал-майора и возглавил Псковский драгунский полк, чуть позже был назначен шефом полка, но уже в сентябре того же года Василий Николаевич был отправлен в отставку.

После переворота и прихода к власти Александра I, Чичерин вернулся на военную службу и его определили в Свиту Его Императорского Величества. В марте 1804 г. его назначили на должность директора Тульского оружейного завода. Благодаря энергичной деятельности Чичерина завод значительно расширил производство стрелкового вооружения, при этом директору удалось достаточно существенно понизить цену производимой продукции. В дек. 1809 с чином генерал-лейтенанта вышел в отставку по болезни. Проживал в Москве. В дек. 1809 с чином генерал-лейтенанта вышел в отставку по болезни. Проживал в Москве.

В начале Отечественной войны 1812 принял деятельное участие в формировании и вооружении Московского ополчения и некоторое время исполнял обязанности его начальника. Находился в Бородинской битве , сражался с французами под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. Участник Заграничных походов русской армии 1813–1814. В кампанию 1813 командовал частью Московского ополчения при осаде Модлина. С 1816 в отставке.

Награды: Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. и алмазными знаками к ордену, Св. Георгия 3-й и 4-й ст.; золотым оружием «За храбрость».