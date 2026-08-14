ЧИЧЕРИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский революционер, советский государственный деятель, нарком иностранных дел РСФСР и СССР. Дворянин. Племянник Б. Чичерина.

В 1895 году окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1898-1904 годах служил в архиве МИД. Участвует в написании истории МИД России. С 1904 года в эмиграции. С 1905 года, находясь в Германии, вошел в РСДРП. Меньшевик. Партийные псевдонимы Орнатский, Баталин, Михаил Шаронов, Осведомленный. С 1906 года работает в Заграничном центральном бюро РСДРП, с 1907 года его секретарь. Участвовал в V съезде РСДРП в 1907 году. Жил в Германии, Франции, Бельгии, Великобритании. Член Британской социалистической партии в 1914-1918 годах. В 1917 году секретарь Российской делегатской комиссии для содействия возвращению эмигрантов на родину. Интернационалист. 22 августа 1917 года арестован за интернационалистическую пропаганду. 3 января 1918 года освобожден по требованию Л. Троцкого, угрожавшего арестами британских подданных. С 8 января 1918 года Чичерин - заместитель наркома иностранных дел РСФСР. Член РСДРП(б). Входил в советскую делегацию под руководством Г. Сокольникова, подписавшую Брестский мир 1918 года.

С 13 марта 1918 года и. о. наркома иностранных дел, с 30 мая 1918 года народный комиссар по иностранным делам РСФСР. Стал организатором советского внешнеполитического ведомства, во внутрипартийных дискуссиях выступал за соблюдение норм международного права постольку, поскольку они не противостоят революционным целям большевизма. В 1920 году обеспечил заключение мирных договоров с Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией. В 1921 году были заключены договоры с Турцией, Ираном и Афганистаном, а также Рижский мир. Таким образом, Россия стала выходить из дипломатической изоляции. Чичерин отвечал за дипломатическое обеспечение присоединения стран Закавказья, Бухары и Хивы. Добился заключения торгового договора с Великобританией в 1921 году. Возглавлял советскую делегацию на Генуэзской конференции 1922 года, подписал Рапалльский договор 1922 года. В 1923-1930 годах – нарком иностранных дел СССР. В 1923 году возглавлял советскую делегацию на Лозаннской конференции. Подписал советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете 1925 года. Обеспечил дипломатическое признание СССР большинством европейских стран и Китаем. В 1925-1930 годах член ЦК ВКП(б). В 1928-1930 годах проходил лечение в Германии, его замещал М.М. Литвинов. С 21 июля 1930 года – на пенсии. Автор биографии Моцарта.

Сочинения:

Моцарт. Исследовательский этюд. М., 1987.

Статьи и речи. М., 1961.