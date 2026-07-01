ЧИЧАГОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Василий Чичагов родился 28 февраля 1726 г. По происхождению - дворянин. Получил блестящее образование. Сначала обучался в Школе навигацких наук, затем - в Англии. Стал гардемарином, пошел служить в порт Ревеля. На следующий год его повысили до мичмана, но в плавание Ч. отправился в 1757 г. на «Святом Михаиле».

Экспедиции

С 1764 г. Ч. - помощник главного командира Архангельского порта. Активно включился в экспедиционную деятельность, предприняв две «секретные» экспедиции по Северному Ледовитому океану и Берингову проливу к Камчатке. Цель – поиск прохода по морю. Попытался пройти по утвержденному маршруту и увидеть отряд П.К. Креницына, но по погодным условиям остановился неподалеку от Шпицбергена и решил вернуться в Архангельск.

В боях и труде

В 1768 г. последовало назначение Ч. главным начальником Архангельского порта. Спустя три года – контр-адмирал. Командовал эскадрой в Русско-турецкой войне, привел ее к о-ву Готланд. Вернувшись на Родину, стал главным командиром порта Ревеля. Плавал по Балтике, затем - в Средиземноморье. Возглавлял отряд Донского флота, который оборонял Керченский пролив. С 1773 г. – главный командир Кронштадтского порта, спустя три года стал вице-адмиралом и членом Адмиралтейств-коллегии, позднее – адмирал. С 1788 г. - вновь главный командир Ревельского порта.

Участник Русско-шведской войны. Возглавил Балтийский флот после смерти адмирала С.К. Грейга. Его усилиями была одержана победа над шведами у о-ва Эланд, а шведы разбиты на Ревельском рейде. За эти успехи адмирал удостоился потомственного владения . В мае 1790 г. совместно с вице-адмиралом А.И. Крузом сражался против шведов в Выборгской губе.

С 1797 г. в отставке. Жил в столице.

Умер Ч. 4 апреля 1809 г. и похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.