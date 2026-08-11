ЧХЕНКЕЛИ АКАКИЙ ИВАНОВИЧ

Грузинский политик. Дворянин.

Учился на юриста в Киеве, Берлине и Лондоне. Социал-демократ с 1898 года. Меньшевик. Участник Первой российской революции 1905-1907 годов. Ликвидатор. В 1911 году выслан с Кавказа. Самовольно вернулся в 1912 году. Арестован, но освобожден в связи с избранием депутатом IV Государственной думы. Оборонец. После Февральской революции 1917 года комиссар по делам внутреннего управления в Особом закавказском комитете. Защищал интересы помещиков в их конфликтах с крестьянами. Член ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов в июне – октябре 1917 года. С августа 1917 года – член РСДРП (объединенной). Член Предпарламента. С 15 ноября 1917 года – комиссар по делам МВД Закавказского комиссариата. С 26 ноября – товарищ председателя Национального совета Грузии. Депутат Учредительного собрания. С 22 апреля 1918 года – председатель правительства и министр иностранных дел Закавказской федеративной демократической республики (ЗФДР). Участвовал в мирных переговорах с Османской империей в Трапезунде и Батуме. Осудил большевиков за подписание Брестского мира, но 10 апреля 1918 года заявил о принятии его условий. Выступил за провозглашение независимости Грузии. В мае-ноябре 1918 года – министр иностранных дел Грузинской демократической республики. 28 мая 1918 года подписал мир с Османской империей. Жена Маркине, сын Алексей. С февраля 1921 года в эмиграции во Франции (до 1924 года – формальный посол Грузии).