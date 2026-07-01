ЧЕВТАЕВ АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ

Родился 2 февраля 1938 г. в поселке Октябрьский Сахалинской области. Окончил Уральский государственный университет в 1960 г.

Кандидатская диссертация : «Участие Англии, Австралии и Новой Зеландии во Второй мировой войне (1939-1941)» 1967 г.

Докторская диссертация : Политика Великобритании в Средиземноморье в годы Второй мировой войны. (ЛГУ/СПбГУ, 1990).

С 1964 г. работает на кафедре новой и новейшей истории ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. В 1968-1973 г. исполнял обязанности заместителя декана и декана исторического факультета.

В 1991 – 2004 гг. был заведующим кафедрой новой и новейшей истории, переизбран в 1996 и 2001 гг.

Доктор исторических наук, профессор (1993) кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Института гуманитарных наук и искусств, профессор кафедры теории и истории международных отношений Департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Руководит Центром изучения истории Великобритании нового и новейшего времени, созданном при историческом факультете Уральского федерального университета.

Учителя : И.Н. Чемпалов, Л.Е. Кертман.

Область интересов : История Великобритании в новейшее время; Великобритания в системе геополитических и стратегических противоречий XX в.; фашистский блок и антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне; Сталин, Рузвельт, Черчилль: Подлинная история Большой тройки.

Сочинения: Политика Великобритании в Средиземноморье в годы Второй мировой войны (1939-1943). Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. 256 с. (1988 г.)

Позиция США и Великобритании в отношении Турции: ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг. // Американский ежегодник. 1978. М., 1978. (1978 г.)

Миссия А. Идена на Ближний Восток и Балканы весной 1941г. // Политика великих держава на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. Свердловск, 1982. (1982 г.)

Переговоры между правительствами Англии и Виши в конце 1940 – начале 1941 года // Французский ежегодник. 1984. М., 1986. (1986 г.)

Великобритания и война в Европе: весна-лето 1940 г. // Британская история XIX – XX вв.: люди, события идеи: Сб. науч. тр. Челябинск, 1997. (1997 г.)

Британский национально-исторический тип и континентальная Европа в новое время. К проблеме внутрицивилизационного контакта // Европа в контексте диалога Запада и Востока в новое и новейшее время: Материалы межвузовской научной конференции. Екатеринб (1998 г.)

Пермская школа исследований политической и духовной культуры Запада нового и новейшего времени // IMAGINES MUNDI: Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. Вып. I Альбионика. Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2001. (2001 г.)

Сталин-Черчилль-Рузвельт: становление великого союза (июнь-август 1941 г.) // Мир и война: 1941 год. Доклады научной конференции, Екатеринбург, 2 декабря 2001 г. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та. 2001. (2001 г.)

Великобритания в критические моменты мировой истории XX в.: август 1914 г. и сентябрь 1939 г. // Images mundi. Альманах исследований всеобщей истории ХУ1-ХХ вв. Серия «Альбионика». Вып. 2. Екатеринбург, 2003;