ЧЕВКИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

Военная карьера

Первоначальное образование получил в иезуитском пансионе, затем учился в Пажеском корпусе . Отличился при сдаче выпускных экзаменов. В чине прапорщика поступил на военную службу в 1822 г. Служил в штабе гвардейского корпуса, занимая должность начальника квартирмейстерского отделения. Вместе с графом И.И. Дибичем был командирован в Грузию. Принимает участие в русско-персидской войне 1826–1828 гг., где получил первую боевую награду (орден св. Владимира 4-й степени с бантом). В русско-турецкой войне 1828–29 гг. обратил на себя внимание самого императора, назначившего его в своим флигель-адъютантом. По окончании кампании, женился на графине Томатис. В 1830 г. выполнил несколько дипломатических миссий, прерванных событиями Польского восстания 1830–31 гг. Проявил себя и в боях и в штабной работе, получил чин генерал-майора. После этого время был вновь отослан в Париж, а затем выполнял миссию в Тифлисе.

Горное дело, железные дороги, телеграфное сообщение

По личному распоряжению Николая I Чевкина назначили начальником штаба корпуса Горных инженеров, сформированного в 1834 г. На этой должности внес большой вклад в развитие горного дела в России. Занимался вопросами образования, при нем шло создание Горного института. Император Николай I неоднократно лично инспектировал институт. Способствовал развитию геологии в России, при его содействии состоялось несколько важных экспедиций. Один из минералов, найденный на Урале, получил его имя «Чевкинит». При участии Чевкина при Горном институте создается магнитно-метеорологическая обсерватория, а затем открываются и её филиалы. В 1845 г. получил назначение в Сенат, но при этом продолжал активную деятельность на государственном поприще. С 1855 г. занимал должность Главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями. Практически все строительные работы, направленные на устройство инфраструктуры того времени, были связаны с его именем. Чевкин много усилий приложил к организации строительства железных дорог, привлекал иностранных специалистов и капитал (железная дорога Санкт-Петербург – Москва и др.). При нем развивается телеграфное сообщение, создается самостоятельное Телеграфное управление (1858). Был членом ряда государственных комиссий, занимавшимися актуальными вопросами развития промышленности и созданными для решения социальных проблем (состоял в Секретном комитете по крестьянскому вопросу). С 1862 г. входил в Государственный совет, с 1872 г. возглавлял комитет по делам Царства Польского . Скончался во время лечения во Франции в Ницце, где и был похоронен на русском кладбище Кокад.