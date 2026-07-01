ЧЕТВЕРТЫЙ ТОЛЕДСКИЙ СОБОР

Церковный собор, собравшийся в правление вестготского короля Сисенанда зимой 633 г.

За два года до этого Сисенанд сверг предыдущего готского монарха Свинтилу, заключив соглашение с франкским правителем Дагобертом. Хотя ряд магнатов и церковных иерархов не поддержали переворот, Сисенанду удалось привлечь в союзники Исидора, епископа Севильского.

Под председательством Исидора 5 декабря 633 года Собор начал работу, в ходе которой подтвердил избрание Сисенанда королем. Предыдущий правитель Свинтила был объявлен преступником, обогащавшимся за счет беднейших жителей страны. Он и его брат Гейла, который, судя по всему, поднял против Сисенанда восстание, сразу после переворота были отправлены в ссылку. Кроме того, решением Собора должность короля объявлялась избираемой. В выборах должны были принимать участие все магнаты и епископы полуострова.

Злоумышления, восстания и мятежи против короля наказывались, в том числе, церковным отлучением. Виновные в заговоре против короля священнослужители должны были удаляться в монастырь. Также клиру было запрещено поддерживать переписку с иностранными государями. С другой стороны, духовенство освобождалось от всех налогов и получало ряд других преимуществ.

Также решения Собора продолжили антисемитскую политику вестгостких королей: были подтверждены предыдущие ограничения для последователей иудаизма . Также был принят ряд решений, связанных с вопросами литургии и организации церкви, ряд канонов был посвящен зависимому населению (в частности, патронат над церковными вольноотпущенниками со стороны клира объявлялся вечным). Кроме того, мирянам запрещалось выступать в качестве казначеев и управляющих церковным имуществом.

Исторические источники: Coleccion de canones y de todos los concilios de la Iglesia de Espana. Madrid, 1850.

Автор статьи: Крылов К.Е.