ЧЕТВЁРТЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

План развития народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны, рассчитанный на 1946-1950 годы.

9 февраля 1946 года И. Сталин поставил задачу пятилетки: «восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах». План пятилетки был разработан под руководством А. Вознесенского, который к окончанию пятилетки был расстрелян в результате Ленинградского дела. Замысел плана предусматривал сохранение восточной промышленной базы, образовавшейся во время эвакуации 1941-1942 годов и восстановление промышленности территории, пострадавшей от войны. Таким образом, планировалось не просто восстановление, а значительное превышение довоенного экономического потенциала.

Закон о четвёртом пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства страны был принят 18 марта1946 года Верховным советом СССР. Он предусматривал увеличение довоенного уровня промышленного производства на 48%, черной металлургии на 35%, электроэнергии – на 70%, добычи угля на 51 %, нефти — на 14 %.

Благодаря энтузиазму трудящихся, стремившихся как можно скорее преодолеть послевоенную разруху, организационному таланту послевоенного поколения руководителей, за годы четвертой пятилетки удалось полностью восстановить основные промышленные предприятия, включая Днепрогэс, Сталинградский тракторный завод, Кировский завод в Ленинграде и др. На месте разрушенных строились по сути новые городские центры. В 1947 году было принято решение о строительстве в Москве высотных зданий, соответствующих ее роли как столицы сверхдержавы. К 1954 году в столице возведены семь высотных зданий. В ходе пятилетки был осуществлен советский атомный проект.

Восстановление промышленности и городов тяжелым прессом легло на плечи деревни. Государство, как и в период ускоренной индустриализации, изымало из деревень «излишки» хлеба. В 1946 году Молдавию, юго-западную Украину и центрально-черноземную зону поразила засуха и голод 1946-1947 годов. Если в 1945 году валовой сбор зерна составлял 47,3 млн., то в 1946 г. – 39,6 млн.

14 декабря 1947 года была проведена денежная реформа. На продукты были введены единые государственные цены, которые повысились по сравнению с ценами по карточкам. В дальнейшем проводилось снижение цен на потребительские товары, и соотношение цен и зарплат стало приближаться к довоенному.

В 1949 году промышленное производство СССР превысило довоенное. По официальным данным в 1950 году производство электроэнергии составило 91 млрд квт.ч. (в 1940 году – 48,3, в 1945 – 43,3), нефти – 37,9 млн т (в 1940 году – 31,1, 1945 г. – 19,4), угля 261,1 млн т (в 1940 году – 166, в 1945 – 149,3), стали 27,3 млн т (в 1940 году – 18,3, в 1945 – 12,3), металлорежущих станков 70,6 тыс. (в 1940 году – 58,4 тыс., в 1945 – 38,4 тыс.), автомобилей – 362,9 тыс. (в 1940 году – 145,4 тыс., в 1945 – 74,6 тыс.).