ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Подготовка похода

После восшествия на престол, Римский папа Иннокентий III начал подготовку к новому крестовому походу, который был намечен на март 1199 г., но в указанные сроки он не состоялся. 15 августа Иннокентий III обратился ко всем христианам поддержать выступление, и объявил, что на поход будет выделено 10% казны и для его нужд вводился 2,5% налог на доходы клириков. 8 мая 1201 г. был подписан договор между Венецией и крестоносцами, которые обязались уплатить деньги за найм судов. Предводителем французский, немецких и фламандских крестоносцев стал маркиз Монферрата Бонифаций. К моменту прибытия войск в Венецию, выяснилось, что нужный суммы денег не было собрано, поскольку участников похода оказалось гораздо меньше ожидаемого, и им предложили отвоевать у венгерского короля для венецианцев г. Задар. Часть крестоносцев отказалась воевать против единоверцев и решила самостоятельно добраться до Святой земли. 24 ноября 1202 г. после ожесточённой двухнедельной осады Задар был взят штурмом и разграблен крестоносцами, которых Римский папа подверг интердикту. Из-за отлучения они не могли продолжить участвовать в крестовом походе, начались переговоры с Ватиканом. Еще до этого в Рим для встречи с Иннокентием III прибыл византийский царевич Алексей IV Ангел, чей отец Исаак II Ангел был свергнут с престола, ослеплен и кинут в темницу. В январе 1203 г. в Задар прибыло посольство от царевича для переговоров с главой крестового похода, маркизом Бонифацием Монферратским, который согласился помочь вернуть престол в обмен на крупную денежную сумму и церковную унию. Венецианский дож Энрико Дандоло также высказал желание помочь крестоносцам в этом предприятии, поскольку Византия являлась торговым соперником Венеции. В тоже время Иннокентий III снял отлучение с крестоносцев, но в марте отправил в Задар нунция с посланием, грозя возможным отлучением в случае нападения на Византию.

Взятие Константинополя и создание Латинской империи

25 апреля 1203 г. Алексей Ангел присоединился к крестоносцам, находившихся на о. Корфу, а 23 июня на венецианских кораблях они достигли Константинополя. Император Алексей III пытался организовать сопротивление, но вскоре бежал. На престоле был восстановлен Исаак II, соправителем которого по требованию крестоносцев стал Алексей IV Ангел, пытавшийся собрать нужную сумму. В казне не было столько средств, поэтому он стал повышать налоги, что вызвало ропот среди населения. 25 января 1204 г. в городе вспыхнуло восстание, свергнувшее императора. Участники Четвертого крестового похода первоначально не вмешивались в происходящее, но в марте достигли соглашения между собой и Венецией о разделе территории Византии. В апреле 1204 г. Константинополь взят штурмом и разграблен, при этом крестоносцы грабили церкви и вывезли множество реликвий на Запад. 16 мая в храме Св. Софии состоялась коронация императорской короной Балдуина I, графа Фландрии, который стал главой Константинопольской или Латинской империи. Первоначально Римский папа Иннокентий III поддержал крестоносцев и приветствовал нового императора, но в 1205 г. папа выразил свое возмущение, узнав о чудовищном разграблении города, и тем, что они так и не выполнили свой обет, и поход так и не достиг своей цели.

Византия на время прекратила свое существование, на ее территории возникло ряд государственных образований: Афинское герцогство, Никейская империя, Фессалоникское королевство, Эпирский деспотат и Трапезундская империя. Православная церковь на завоёванных землях была поставлена под контроль папства, Константинопольский патриарх Иоанн X Каматир бежал, а на его место был поставлен венецианец Томмазо Морозини.