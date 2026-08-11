ЧЕТВЁРТЫЙ КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА

Открылся в Петрограде, продолжил работу в Москве. В конгрессе участвовало 408 делегатов от 58 компартий (с решающим голосом 343), а также представители Итальянской социалистической партии, Исландской рабочей партии, Монгольской народно-революционной партии, Коммунистического интернационала молодежи, Профинтерна, Международного женского секретариата, Организации негров США, Международной рабочей помощи. Конгресс проходил после фактической неудачи сближения с социал-демократией, попытка которого была предпринята на Берлинской встречи трех интернационалов 1922 года. В. Ленин из-за болезни не мог активно участвовать в работе, но выступил 13 ноября с докладом «Пять лет российской революции и перспективы рабочей революции». Ленин призвал коммунистов учиться отступать в условиях отлива революционной волны и защищал новую экономическую политику (НЭП). Конгресс одобрил опыт РКП(б), НЭП, выступил за юридическое признание Советской России. Конгресс выступил за создание единого рабочего фронта против фашизма, а в случае победы фронта – за создание рабочего правительства. Для борьбы против колониализма следовало бороться за единый антиимпериалистический фронт. Конгресс принял решение о создание Международной организации помощи борцам революции. Было решено пока не принимать программу Коминтерна. Были приняты резолюции также по вопросам воспитания молодежи и о ситуации в отдельных странах и регионах. В ходе работы конгресса был согласован порядок объединения Итальянских КП и СП. В избранный на конгрессе Исполком Коминтерна вошли Г. Зиновьев (председатель Коминтерна), А. Бордига, Н. Бухарин, А. Грамши, С. Катаяма, В. Коларов, О. Куусинен, В. Ленин, К. Радек, Г. Сафаров, Б. Суварин, Л. Троцкий, К. Цеткин, Л. Шацкин и др.