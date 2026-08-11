ЧЕТВЁРТЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ

Всероссийский съезд Советов, который проходил в Москве с 14 по 16 марта 1918 года и был посвящен преимущественно ратификации Брестского мира. На съезде присутствовало 1204 делегата с правом решающего голоса, в том числе 795 большевиков, 284 левых эсеров, 24 максималиста, 29 эсеров, 3 украинских эсера, 14 анархистов, 21 меньшевик, 11 меньшевиков-интернационалистов, 6 меньшевиков-объединенцев и 17 беспартийных. За ратификацию мира выступило большинство большевиков во главе с В. Лениным, но часть большевиков – левые коммунисты во главе с Н. Бухариным воздержались. Против ратификации мира на условиях фактической капитуляции выступили представители остальных фракций. Но мир был ратифицирован 15 марта большинством в 724 голосов против 276 при 118 воздержавшихся. Съезд также санкционировал перенос столицы в Москву 10 марта 1918 года.