ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКА ВО ФРАНЦИИ

Создание новой конституции

К концу 1944 г. Франция большей частью была освобождена от нацистских войск. На повестке дня встал вопрос о будущем государственного строя и создание новой конституции.

В октябре 1945 г. состоялись выборы в Учредительное собрание. Большинство в нем получили коммунисты, социалисты и католическая партия МРП. Было образовано Временное правительство. Началась подготовка текста конституции. Но проект конституции не получил одобрения на референдуме.

Второй проект конституции подготовило Учредительное Собрание, избранное 2 июня 1946 г. Преамбула конституции подтверждала права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Вводилась парламентская республика. Проект предлагал установление двухпалатного парламента. Одна из палат – Совет Республики должна была избираться Национальным Собранием и коллегиями выборщиков, вторая – Национальное Собрание избиралось народом в соответствии с пропорциональной избирательной системой. В руках Президента Франции должны были сосредоточиться полномочия представительства. Президента избирал парламент. Совет Министров назначался Президентом, но нес ответственность перед парламентом. Конституционный надзор осуществлял Конституционный Комитет.

Первые успехи новой республики

Вплоть до мая 1947 г. Францией управляла коалиция лево- и правоцентристских партий. Стремясь отодвинуть от управления страной коммунистов и правую голлистскую партию, была организована коалиция из социалистов, христианских демократов, радикалов, правоцентристской группы, аграриев. В 1956 г. было создано правительство Республиканского фронта в составе социалистов и радикалов, просуществовавшее до мая 1957 г.

В годы существования Четвертой республики президентами были Венсан Ориоль и Рене Коти.

Среди достижений республики: введение равенства в оплате женского и мужского труда, расширение системы государственной помощи безработным, возобновление 40-часовой рабочей недели, оплачиваемых отпусков. В 1950 г. устанавливался общегосударственный минимум заработной платы, вводилась пенсия с 65 лет, единая государственная система социального страхования, пособия для родителей с детьми.

Международные дела и колонии

В период Четвертой республики распалась французская колониальная империя. Началась война в Индокитае, позднее это же произошло и в Северной Африке.

Активизировалась международная политика. Франция выступила одним из инициаторов создания ООН, вступила в НАТО.

Экономика Франции

Национализации подверглись угольная, газовая, автомобильная и авиационная промышленность. Государственными стали и пять крупнейших банков, сберегательные кассы, часть страховых компаний.

В 1946 г. был организован Генеральный секретариат по планированию экономики, ведавший подготовкой среднесрочных планов-программ развития государства.

Сократился отток капитала за рубеж, средства пошли на развитие национальной промышленности. Сооружалось дешевое жилье. Выдавались ссуды крестьянам, хозяйства которых пострадали от войны, ссуды на обзаведение хозяйством для молодых крестьян.

Конец республики

В связи с Алжирским кризисом ситуация в стране осложнилась. В мае 1958 г. к власти пришел Шарль де Голль. Как премьер-министр он провел конституционную реформу, введя президентскую республику. В октябре 1958 г. последовало принятие новой конституции на референдуме. Этими событиями завершилось существование Четвертой республики. С декабря 1958 г. полномочия президента исполнял избранный Шарль де Голль.