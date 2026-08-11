ЧЕТВЁРТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП

Конференция Российской социал-демократической рабочей партии , проходившая в Гельсингфорсе (Хельсинки) с 5 по 12 (18-25) ноября 1907 года. В ней участвовали 27 делегатов (10 большевиков, 4 меньшевика , 5 бундовцев, 5 польских и 3 латышских социал-демократа). Обсуждалась тактика РСДРП в Государственной Думе, фракционные центры, связь ЦК и местных организаций, участие в буржуазной прессе. В. Ленин и другие большевики выступали за использование Думы в целях подготовки свержения самодержавия в блоке с трудовиками и эсерами, а меньшевики – для улучшения положения рабочего класса, что не исключало блокирования также с кадетами. Также запрещалось участие социал-демократов в «буржуазной» прессе.