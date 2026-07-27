ЧЕТВЕРИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Потомственный дворянин, действительный статский советник, общественный и политический деятель, предприниматель.

Сергей Иванович родился в 1850 году в г. Перемышль. Купеческий род Четвериковых жил в Москве еще с конца XVIII века. В 1831 году дед Сергея Иван Васильевич основал на реке Клязьме в Городищах (Богородский уезд Московской губернии) сукновальную фабрику. Его отец Иван Иванович Четвериков был главой этого семейного текстильного предприятия.

Несмотря на увлечение музыкой, Сергей готовился к продолжению семейного дела (но и музыка осталась в его жизни - в годы обучения он сочинял романсы, а в зрелые годы состоял членом Русского музыкального общества).

В конце 1860-х годов дела на фабрике отца шли все хуже. К 1871 году предприятие фактически обанкротилось. В этих условиях Сергей Четвериков отправился за границу выбирать и заказывать новое современное оборудование, чтобы реализовать разработанный им самим план реорганизации предприятия. Иван Иванович не дождался возвращения сына - из-за копившихся долгов и опустевшей кассы предприятия 4 декабря 1871 года он покончил с собой.

21-летнему Сергею пришлось взять на себя дела по управлению фирмой. Первым делом он аннулировал все сделанные за границей заказы - на их оплату просто не было средств. Кредиторы пошли навстречу юному предпринимателю и, принимая во внимание потрясшую трагедию, решили не торопить с выплатой долгов, давая возможность поправить дела.

Фабрику преобразовали в паевое товарищество, выданные на сумму 260 тыс. рублей паи были приняты в залог Московским купеческим банком с возможностью их обратного выкупа в течение 10 лет.

Немалую помощь фирма получила от купцов Алексеевых (на дочери Владимира Семеновича Алексеева Сергей Иванович был женат), оплативших часть долгов. В таких условиях Сергею удалось приняться за модернизацию предприятия.

К началу XX века Городищенская фабрика превратилась в передовое сверхдоходное шерстопрядильное предприятие.

Помимо этого, Четвериков был председателем правления Товарищества Даниловской камвольной прядильни, директором Товарищества “Владимир Алексеев”, товарищем Председателя попечительского совета Московского коммерческого института (ныне им. Плеханова), членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур.

В политической сфере Четвериков занимал умеренно-либеральные позиции. С лета 1905 года вместе с П.П. Рябушинским, А.И. Коноваловым, С.Н. Третьяковым возглавлял так называемую группу «молодых» капиталистов, выступавших за проведение политических реформ, гарантирующих дальнейшее развитие страны.

В конце этого же года Сергей Иванович возглавил умеренно-прогрессивную партию, высказывался за свободу рабочих союзов, собраний и право пролетариата на «мирные» стачки. Он был против введения 8-часового рабочего дня в промышленности, «иначе наши предприятия не выдержат иностранной конкуренции», и вместе с тем требовал увеличить крестьянское землевладение «путем отчуждения за счет государства удельных, кабинетских, монастырских и частновладельческих земель».

В 1906-1907 годах Четвериков возглавлял комиссию по учреждению «Союза фабрикантов и заводчиков». Во время разработки устава внес предложение организовать фонд взаимной поддержки предпринимателей, пострадавших от необоснованных забастовок, и сделать нечто подобное для рабочих. Устав не был разрешен цензурой, а Сергей Иванович попал под тайный надзор полиции. Перед Первой мировой войной Четвериков активно участвовал в создании партии прогрессистов.

Фабрика Четверикова была национализирована в 1918 году. Сейчас она существует под названием “Комбинат им. Свердлова”.

В 1918-1919 годах сам С.И. Четвериков полгода пробыл под арестом, ему грозил расстрел. В 1922 году с помощью дочери Марии эмигрировал в Швейцарию. Там он и жил до своей смерти в 1929 году в г. Шардонне. Лишенный возможности заниматься любимой музыкой (после ареста он потерял слух), Сергей Иванович писал статьи и мемуары.