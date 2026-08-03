ЧЕСНАКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Биография и военная карьера

Из потомственных дворян Тульской губернии. После окончания Полоцкого кадетского корпуса учился в Константиновском артиллерийском училище. Военную службу начал подпоручиком в 43-й артиллерийской бригаде. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг. в составе 2-й бригады 37-й пехотной дивизии под командованием генерал — майора Ползикова. Отличился в сражении на р. Шахэ. В 1908 г. получил чин штабс-капитана. С 1911 г. служил во 2-м мортирном Кавказском артиллерийском дивизионе. В августе 1914 г. дивизион, входивший в состав 2-го Кавказского армейского корпусу, был переведен в 10-ю армию, сражавшуюся на Северо-Западном фронте. В январе 1915 г. удостоен ордена Св. Анны III-й степени. Вскоре Чеснаков получил Георгиевское оружие за отличие в боях у деревни Линаво, когда находясь на переднем крае обороны, управлял огнем артиллерии по наступавшему противнику. С ноября 1915 г. командир 3-й батареи 2-го мортирного артиллерийского дивизиона. В конце года дивизион был переведен в составе 7-ой армии на Юго-Западный фронт. В марте 1916 г. получил чин подполковника. Вскоре удостоен Ордена Св. Георгия 4-й степени за удачную разведку позиций противника и овладение Поповой Могилой в ходе наступления русских войск 16-17 апреля, когда удалось отбить у австро-венгерских войск стратегически важную высоту. При этом было захвачено большое количество оружия и амуниции противника. Подразделение Чеснакова принимало участие в знаменитом Брусиловском прорыве русских войск. 18 августу 1916 г. при выборе наблюдательного пункта на переднем краю обороны получил повторное ранение в левую ногу в Галиции. Чеснаков быстро вернулся на фронт, а в ноябре 1916 г. уже получил новую боевую награду орден Святого Станислава II-й степени. В январе 1917 г. получил чин полковника. Не принял Октябрьскую революции , примкнул к белому движению. Сражался в составе 3-й артиллерийской бригаде в Добровольческой армии , а затем в Вооруженных силах Юга России. В августе 1919 г. принял командование 1-ой батареей Дроздовской артиллерийской бригады. 23 сентябре 1920 г. был назначен командиром 1-го Дроздовского стрелкового полка, в каковой должности оставался до эвакуации Крыма. Во время боев 29 октября был ранен в левую руку. В ноябре 1920 г. произведен в генерал-майоры на основании Георгиевского статута, со старшинством с 17 января 1919. Вместе с дроздовцами был эвакуирован в Галлиполи из Севастополя на транспорте «Херсон». На полуострове командовал 1-м стрелковым батальоном. Затем переехал в Королевство сербов, хорватов и словенцев, состоял в обществе офицеров-артиллеристов. Похоронен на Успенском кладбище г. Нови Сад.