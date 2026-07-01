ЧЕШСКОЕ ПРОГРЕССИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Идейное и политическое движение чешского студенчества и интеллигенции и, отчасти, чешской рабочей молодежи. Существовало в Чешских землях Австро-Венгерской империи с 80-х гг. XIX в. до начала Первой мировой войны .

Содержание и история чешского прогрессизма

Первоначально прогрессизм представлял собой радикальное студенческое крыло младочешской партии, но с 90-х гг. XIX в. начался процесс дифференциации движения и возникновения независимых прогрессистских политических партий. Лидерами этого политического направления были братья Антонин (1868-1949) и Алоиз (1870-1953) Гайны, Алоиз Рашин (1867-1923), Карел Станислав Сокол (1867-1922), Антонин Православ Веселы (1873 –1904), Франтишек Вахалик (1866-1901), Антонин Чижек (1865-1897) и др.

В конце XIX в. Чешские земли переживали экономический подъем, который, в свою очередь, вызвал активизацию их общественной жизни. Начали появляться многочисленные новые политические направления, целью которых была выработка основных требований всех слоев и классов чешского общества, ранее не имевших представителей на политической арене. Одним из этих новых направлений стал чешский прогрессизм.

Зародившись как объединение гимназистов, рожденных в 1860-х гг. и ставших первым поколением чешских студентов, обучавшихся в Пражском университете на родном языке, прогрессизм представлял собой радикальное течение в чешской национальной, государственно-правовой и социальной мысли. Добиваясь равноправия славянского и немецкого населения империи, прогрессисты заявляли о необходимости вернуть Чехии собственную государственность, способную защитить права чешского народа во всех сферах жизни. Основной целью прогрессистов было добиться переустройства австрийской части империи на федеративных началах, что позволило бы чехам пользоваться теми же правами, какими обладали немцы и венгры. Их главным требованием было восстановить историческое государственное право земель Чешской короны: Чехии, Моравии и Силезии во всей его полноте. Кроме того, они добивались для Чешских земель права вести независимую внешнюю политику. Прогрессисты хотели жить в государстве, в котором не было бы места национальному неравноправию, не выступая при этом за выход из состава Австро-Венгрии. Таким образом, радикализм этого движения имел достаточно ограниченный характер.

Помимо молодого возраста прогрессистов объединяло и общее социальное происхождение – многие из них были из среды мелкобуржуазного предпринимательства. Они требовали лишения шляхты и католической церкви собственности, последовательного отделения церкви от государства, всесторонней поддержки чешского капитала, особенно мелких предприятий, введения социального законодательства в пользу рабочих, мелких предпринимателей, женщин, учащихся, учителей, журналистов и служащих.

Отличительной чертой на политической сцене Австро-Венгрии было то, что они видели инструмент решения проблемы неравноправия чехов и немцев в первую очередь в развитии сферы культуры и образования. Основная часть прогрессистов происходила из студенческой образованной интеллигентской среды. Это было новое поколение молодых политиков, тесно связанное с литературным движением, а подчас не всегда разделимое с ним. Результатом взаимодействия молодых политиков и литераторов стал «Манифест чешской модерны» (1895).

Резко выражая свое недовольство национальной политикой австрийской монархии, чешские радикалы провели ряд политических демонстраций и акций в 1892-1893 гг., а также вели мощную пропаганду в печати. Радикализм прогрессистов заключался в том, что они выступали как оппозиция по отношению к правительству, и не считали возможным, в отличие, например, от партии младочехов, идти с ним на компромисс и сотрудничество. Однако нельзя сказать, что прогрессисты выступали на антимонархических позициях: они видели чешское государство связанным с Австро-Венгрией посредством личной унии, а вышеупомянутые выступления были лишь следствием несоблюдения императором своих обещаний короноваться чешской короной.

Реакция австрийских властей на деятельность молодых прогрессистов была достаточно жесткой: 12 сентября 1893 г. в Праге было объявлено чрезвычайное положение, после которого последовали репрессии уже против самих демонстрантов. Кроме того, были запрещены все печатные органы прогрессистов, а участники выступлений и лидеры прогрессизма получили реальные тюремные сроки.

Чешский прогрессизм был частью общеславянского национального движения в Австро-Венгрии. Так, в 1891 г. в Праге и в 1892 г. в Вене были проведены съезды славянской прогрессивной молодежи и студентов. Помимо чехов, в них приняли участие польские, сербские, хорватские, русинские, словацкие и даже русские студенты. Сам факт проведения подобных встреч свидетельствует о том, что прогрессизм был явлением не только чешским, а интернациональным.

Разделение прогрессизма

В идейном плане прогрессистское движение было достаточно противоречивым и синкретичным. В своей идеологии прогрессистам не удалось достичь баланса между национализмом и социализмом, что привело к разделению движения на несколько течений.

Левое направление, требующее в первую очередь социальных реформ (Антонин Православ Веселы, Франтишек Соукуп, Франтишек Модрачек, Франтишек В. Крейчи, и др.) создало Партию прогрессивных социалистов. Постепенно они слились чешской социал-демократической партией.

Первоначальное ядро движения, некий центр, в 1897 г. учредил Чешскую партию радикальных прогрессистов (Антонин Гайн).

Их правое крыло, имеющее радикальную национальную программу, в 1899 г. образовало Чешскую государственно-правовую партию (Алоиз Рашин, Ярослав Прейсс и др.). Эти две партии в итоге слились в Чешскую государственно-правовую прогрессистскую партию. В Моравии в силу определенных причин прогрессистское движение распространилось довольно поздно, только в 1907 г. была учреждена Моравская прогрессистская партия. Эти политические партии находились на чешской политической сцене до Первой мировой войны. Во время войны они в большинстве своем слились с другими политическими течениями, и лишь небольшие остатки от их былого влияния дожили до первых лет республики.