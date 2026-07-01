ЧЕШСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПРОГРЕССИСТСКАЯ ПАРТИЯ

Политическая партия, существовавшая в Чешских землях Австро-Венгрии в начале ХХ в. Образовалась 20 апреля 1908 г. в результате слияния Чешской радикально-прогрессистской партии Антонина Гайна (1868-1949) и Чешской государственно-правовой партии К.С. Сокола (1867-1922) и К. Баксы (1862-1938). Печатным органом Чешской государственно-правовой прогрессистской партии был журнал «Независимость» («Samostatnost»).

Создание и программа партии

В ряде своих программных документов и публичных заявлений партия утверждала свою приверженность традициям и основным идеям прогрессистского движения. Возникновение этой новой структуры было обусловлено постепенным сближением двух группировок, и ранее достаточно тесно сотрудничавших друг с другом. Также объединению двух небольших партий способствовала и текущая ситуация в чешской политической системе, когда в начале ХХ в. происходила активная трансформация элитарных партий в партии массовые. Для того, чтобы идти на предстоящие выборы в качестве конкурентоспособного и полноценного политического игрока, прогрессистам, во многих вопросах имевшим точки соприкосновения, необходимо было объединить свои усилия.

Председателем новой партии был избран Антонин Гайн. Хотя государственно-правовая партия при слиянии была более слабым и менее влиятельным в социальном отношении членом объединения, фактически организация продолжала её линию и была сторонницей радикальных националистических взглядов. Однако в предвыборный 1911 год в партии снова начало преобладать радикально-прогрессистское направление. Большую интеллектуальную помощь оказал приход в партию поэта Виктора Дыка (1877-1931) и некоторых других представителей чешской национально настроенной интеллигенции.

О теоретических основах партии мы можем судить по двум документам. Это опубликованная в 1907 г. совместная программа радикальных и государственно-правовых прогрессистов и Чешской партии национальных социалистов. Эти три партии в коалиции шли на выборы 1907 г. в Рейхсрат, в связи с чем выработали специальную предвыборную программу требований «чешской государственно-правовой демократии». В 1912 г. уже объединенная партия государственно-правовых прогрессистов опубликовала собственный программный документ.

Согласно программе 1912 г., Государственно-правовая прогрессистская партия своей главной целью считала создание «собственного государства для Чехии, Моравии и Силезии». Добиваться этого партия хотела путем борьбы против австрийского централизма на основе чешского государственного исторического права. К предыдущим языковым и национальным требованиям добавилась концепция чешского вопроса как международного.

Чешская государственно-правовая прогрессистская партия имела свою концепцию внешней политики Чешских земель. Она считала, что чешский народ в «нормальных» условиях мира не сможет в рамках империи Габсбургов достичь фактической независимости. В 1908 г., после аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, государственно-правовые прогрессисты настаивали на проведении Чешскими землями внешней политики, которая смогла бы вызвать заинтересованность в чешском вопросе у международного сообщества. Наиболее радикальное крыло партии связывало перспективы государственной и национальной независимости с возможностью военной катастрофы, адекватно оценив масштаб нарастания разногласий между державами.

Отношения с другими партиями

Из всего спектра политических партий своего времени государственно-правовая прогрессистская партия имела точки соприкосновения с младочехами, национальными социалистами и реалистами.

Еще до институализации партии, в 1908 – 1911 гг. государственно-правовые и радикальные прогрессисты в политической борьбе действовали вместе с национальными социалистами. Но у этого объединения были и отрицательные стороны: некоторые члены партии (К. Бакса, А. Клоуда) вышли из её состава и перешли к национальным социалистам, ослабив государственно-правовых прогрессистов.

Союз этих двух политических субъектов по сути являлся неравноправным альянсом немногочисленной и финансово слабой государственно-правовой прогрессистской партии и партией крупной, массовой, пользующейся поддержкой большого количества рабочих, объединенных в профсоюзные организации. Слияние это скорее было выгодно национальным социалистам, стремившимся укрепить свои ряды столь нужной им интеллигенцией, которая была основным электоратом всех прогрессистов.

Еще одной линией сотрудничества государственно-правовых прогрессистов с другими политическими силами было сближение с реалистами. Особенно близки были молодежные, студенческие фракции партий, которые даже вели переговоры об объединении в новую радикально-оппозиционную партию.

Отношения государственно-правовой прогрессистской партии с младочехами были проблематичными. И та и другая партии совпадали в требованиях осуществления чешского исторического государственного права и в отрицательном отношении к социалистическим идеям. При этом обе партии в своей агитации обращались примерно к одним и тем же слоям общества. Основополагающее различие между ними заключалось в понимании задач чешской национальной политики: младочехи избрали для себя оппортунистическую, позитивную тактику, в то время как прогрессисты были настроены к правительству бескомпромиссно оппозиционно.

Во время Первой мировой войны государственно-правовые прогрессисты смогли доказать верность своей довоенной программы и совместно с другими чешскими политическими силами участвовали в заграничном и внутреннем сопротивлении. Однако в военные годы, когда с основными постулатами партии согласились другие чешские политические силы, государственно-правовая прогрессистская партия утратила свою былую уникальность, став лишь частью широкого фронта внутреннего сопротивления. В 1918 г. путем слияния Чешских государственно-правовых прогрессистов с реалистами, младочехами и Народной прогрессивной партией Моравии была создана новая политическая сила: Чешская государственно-правовая демократия (чеш. Česká státoprávní demokracie).

Так прогрессистское движение завершило свою миссию в чешской общественной жизни и свое существование вместе с Австро-Венгрией.