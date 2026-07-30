ЧЕРТОМЛЫК

«Царский» курган скифского времени, расположенный на правом берегу Нижнего Поднепровья, неподалеку от современного села Чкалово Никопольского района Днепропетровской области. С востока он замыкал курганную группу из нескольких десятков насыпей, протянувшихся цепочкой по линии с запада.

Курган получил своё название по речке Чертомлык, на берегу которой он находится, издавна местные жители называли его «Толстая могила». Впервые название Толстая Чертомлыкская Могила появилось в письмах председателя Археологической комиссии С.Г. Строганова в 1862 году.

Курган был исследован в 1862-1863 годах членом Императорской Археологической комиссии И.Е. Забелиным. Это было одно из первых крупных мероприятий, организованных Археологической комиссией. Итогом работ стало обнаружение богатейшего скифского захоронения. В 1980-е годы были проведены повторные раскопки совместной экспедицией Института археологии АН УССР и Немецкого научно-исследовательского общества в Бонне (ФРГ) под руководством Б.Н. Мозолевского, а затем В.Ю. Мурзина. Группу немецких археологов возглавляла профессор Р. Ролле. В результате комплекс центрального погребения был доисследован, а под северной полой насыпи обнаружено еще одно, гораздо более скромное погребение. Коллекция находок из Чертомлыцкого кургана насчитывает около 7000 предметов и хранится в Государственном Эрмитаже и в Институте Археологии РАН. В XIX веке часть коллекции по договору была передана помещице Е.П. Зейфарт, во владениях которой проводились раскопки, судьба этих находок остается неизвестной.

Центральный погребальный комплекс был сооружен в интервале между 350-320 гг. до н.э., а северная могила датируется 320-300 гг. до н.э. Установлено, что сам курган возведен поздним летом, а его северное захоронение сооружено в период с декабря по март (в нем были найдены останки животных, добытых в зимний охотничий сезон).

Чертомлык ‒ один из высочайших скифских курганов, его конусовидная насыпь достигала 19,5-22 м в высоту. Диаметр составлял примерно 115-120 м. Насыпь была обнесена по основанию каменной овальной стеной-крепидой около 2,5 м высотой. Вершина кургана была плоской и представляла собой площадку диаметром около 15 м. В её центре позднее была установлена половецкая каменная баба.

Основным материалом для возведения Чертомлыка были небольшие пласты дерна, уложенные травяным покровом вниз, а также илистые крепиды. В насыпи и вдоль опорных стен сохранились многочисленные остатки жертвоприношений, в том числе человеческих, и следы поминальной тризны.

Погребальные сооружения и обряд

Четыре погребальные камеры находились на глубине 11 м под подошвой курганной насыпи и содержали целый ряд захоронений. Всего в центральной гробнице кургана было захоронено не менее семи человек. В одной камере на деревянном ложе покоилась «царица» в богатом убранстве в сопровождении слуги-«виночерпия» с греческими амфорами. В другой ‒ два знатных воина с соответствующим статусу набором вооружения. В третьей и четвертой камерах находились одежда и утварь «царя» и «царицы». У входа в одну из этих камер лежал вооруженный страж, а у входа во вторую ‒ останки животного, вероятно, собаки. Из камеры царицы вел проход в отдельную, пятую камеру с погребением царя на деревянном ложе и одного сопровождающего. Существует также версия, что это камера самостоятельной катакомбы, входная яма которой не обнаружена. Хотя погребение царя было ограблено, а скелет разрушен, в трех нишах-тайниках сохранились различные драгоценности.

Рядом с гробницей царя, но на более высоком уровне в отдельных могилах были захоронены два конюха, сопровождавшие погребения 11 взнузданных коней с золотыми и серебряными украшениями сбруи. Под камнями крепиды было обнаружено вытянутое на спине тело мужчины, вооруженного копьем и стрелами. Поверх его кистей на уровне живота лежал восьмикилограммовый овальный камень, что не характерно для скифского погребального обряда. Скорее всего воин сопровождал склад из не менее 56 амфор, которые вмещали в себя сотни литров вина.

Во впускной северной могиле был погребен человек старше 65 лет, пол которого не установлен. По наблюдениям М. Шультца он мог состоять в родстве с погребенными в Бердянском кургане и в кургане Желтокаменка. Погребальный инвентарь после грабителей остался весьма малочисленный, при этом, характерный скорее для мужчины.

Находки

Из погребений кургана Чертомлык происходят различные находки: греческие тарные и столовые сосуды, скифские бронзовые котлы и чаши; конское снаряжение (железные удила, бронзовые прямые псалии, железные и бронзовые пряжки, наносники, нащечники, нагрудные бляхи, золотые и серебряные пластины), предметы вооружения (железные мечи, железные и бронзовые наконечники стрел, боевые защитные пояса, поножи), железные ножи, бронзовое зеркало, украшения (золотые нашивные бляшки, бусы, шейные гривны, браслеты, перстни и кольца, серьги, головные уборы) и др. Значительная часть украшений выполнена в скифском зверином стиле.

На многих наконечниках стрел, найденных в кургане, были поставлены рельефные знаки-метки, обычные для «царских» и других скифских курганов. При этом в Чертомлыке преобладает метка в виде угла острием влево ‒ «<».

Одна из наиболее интересных находок ‒ рукоять парадного ахеменидского меча, датирующаяся V в. до н.э., то есть более ранним относительно времени сооружения кургана. Меч находился в одном наборе с горитом и ножнами из царского погребения. Клинок меча, к которому присоединена рукоять, был переделан в Причерноморье по скифскому образцу. Рукоять прямой формы украшена сценами конной охоты. Навершие выполнено в виде голов бычков, перекрестье ‒ широкое, бабочковидное. Причины, по которым такая рукоять оказалась в Скифии, вероятно, следует искать в военно-политической ситуации, сложившейся в регионе в то время, поскольку ахеменидские вещи почти полностью отсутствуют в Скифии IV в. до н.э. Д.А. Мачинский высказал предположение, что этот меч мог быть подарком Александра Македонского скифскому царю в обмен на драгоценные дары, полученные из Скифии в 329/328 гг. до н.э.

Горит и ножны также являются предполагаемыми дипломатическими подарками и датируются 340-320 гг. до н.э. Золотая накладка горита украшена несколькими рельефными фризами. Накладка горита выполнена из золота, по периметру ей украшают рельефные изображения растительного орнамента и сцены терзания животных. Наибольший интерес представляют два центральных фриза с сюжетами из жизни героя троянской войны Ахилла. Гориты с оттиском по той же бронзовой матрице были найдены также в Ильинецком, Мелитопольском и 8-м Пятибратнем курганах. Накладка ножен с рельефными изображениями также выполнена из тонкого золотого листа. Она украшена растительным орнаментом и батальными сценами, возможно также связанными с сюжетами Троянской войны. Аналогии такой накладке известны из 8-го Пятибратнего кургана, Куль-Обы, Толстой могилы, кургана у с. Большая Белозерка, еще одна такая находка хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее. Анализ некоторых деталей на изображении уточняет его датировку и позволяет отнести изготовление ножен ко времени после 331 г. до н.э.

Уникальная серебряная амфора, обнаруженная в женском погребении, является одной из наиболее известных находок из кургана. Она полностью покрыта чеканными позолоченными рельефными украшениями. Наибольший интерес представляет фриз с изображением ловли скифами диких коней из табуна.

Проблема идентификации захоронений

По сведениям древнегреческого историка Арриана скифский царь, который мог править в период сооружения кургана, умер в 329/328 гг. до н.э., в промежутке между двумя посольствами скифов к Александру Македонскому. Имя его в истории не сохранилось. Существует также версия Ю.В. Болтрика и Е.Е. Фиалко, которые идентифицируют этот курган с могилой царя Атея, погибшего в 339 г. до н.э.