ЧЕРТИНА Зоя Сергеевна

Родилась в 1946 г. В 1971 г. закончила Туркменский государственный университет. В 1979 г. закончила аспирантуру .

Кандидатская диссертация : Критика буржуазных концепций национального развития в СССР (Москва, ИВИ АН СССР, 1980).

В 1972–1974 гг. – младший научный сотрудник Института истории Туркменской Академии наук. В 1974–1976 гг. – стажировка в Отделе методологических проблем всемирно-исторического процесса Института всеобщей истории Академии наук СССР.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра сравнительной истории и теории цивилизаций Института всеобщей истории РАН.

В 2006–2008 гг. преподавала в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Учителя : Е.М. Жуков, М.А. Барг, Е.Б. Черняк, Ю.В. Бромлей.

Область интересов : История США, теоретические проблемы исторического процесса.

Сочинения: автор более 100 публикаций, из них:

«Плавильный котел»? Парадоксы этнического развития США. М., 2000;

Первая мировая война и этничнгость: пробуждение вулкана // Первая мировая война. Пролог ХХ века М., 1998;

Труд иммигранта в США и иммиграционная политика // Этика и организация труда в странах Европы и Америки. М., 1997;

Этничность в конце 20 века: проблемы и поиски их решения // Переходные эпохи в социальном измерении. М., 2002.

Дилемма США в ХХI веке: плавильный котел или мультикультурализм // 200 лет российско-американским отношениям. М., 2007.

На рубеже веков: иммиграционный вызов в начале ХХI столетия // Цивилизации. Вып. 8. М.: Наука, 2008.

Этнический фактор в США: трансформация общества // Социально-политическая и интеллектуальная трансформация в переломные эпохи. М.: ИВИ РАН, 2008.

Иммиграция и иммиграционное законодательство США // Социальные практики правоприменения и правоисполнения в мировой истории. М.: ИВИ РАН, 2009.

Нелегальные иммигранты в США // Иммиграционный вызов в начале ХХI века: миграции в глобализирующемся мире. М.: ИВИ РАН, 2011.

Иммиграция в Западную Европу: дилемма ХХI в. // Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2011.

Старая проблема в новом столетии: Мексиканская нелегальная иммиграция в США // Американский ежегодник 2012. М., 2013