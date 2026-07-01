ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Революционная группа народников.

Возникла после раскола “ Земли и воли ” в 1879 г. В нее вошли Г. Плеханов, П. Аксельрод, В. Засулич, Л. Дейч, О. Аптекман и др. Центральным кружком была организована типография, члены организации вели пропагандистскую работу среди работников, выпускали журнал “Черный передел” и газету “Зерно”. В 1880 г., после отъезда за границу многих лидеров “Черного передела”, организацию возглавили А. Буланов, М. Решко, К. Загорский и др. К этому моменту она имела центральные кружки в Москве, Харькове, Казани и периферийные - в Перми, Саратове, Самаре, Белгороде и др. городах. Первоначально чернопередельцы стояли в основном на программе “Земли и воли”, не поддерживая террористическую тактику “ Народной воли ”. Но после 1 марта 1881 к ней примкнула часть чернопередельцев. В 80-х гг. многие члены “Черного передела” продолжали вести революционно-пропагандистскую работу, некоторые обратились к либеральному народничеству. Отойдя от народничества, в 1883 г. Плеханов, Засулич и Дейч создали марксистскую группу “ Освобождение труда ”.

Исторические источники:

Революционеры 1870-х гг. М., 1986.

Автор статьи: Шубин А.В.