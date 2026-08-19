ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Народническая организация, возникшая после раскола «Земли и воли», от которой в августе-сентябре 1879 г. отделилось террористическое крыло – «Народная воля». Оставшиеся верными чисто народническим принципам землевольцы образовали группу «Черный передел». Были близки бакунистам и сами себя называли социалистами-федералистами. Считается, что практического значения эта организация не имела.

В «Черный передел» вошло около 30 человек. Среди них: Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, О.В. Аптекман, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, Я.В. Стефанович, М.Р. Попов.

Они пытались сохранить традиции и программные установки «Земли и воли» изменив методы борьбы. В результате раскола «Черный передел» получил меньшую часть денежных средств «Земли и воли», а также типографию в Смоленске.

Выступали против внесения политических требований в программу организации. В отличие от «Народной воли» не стремились к централизму. Петербургский кружок стоял во главе местных объединений только в силу своего опыта и политического авторитета. Самыми крупными были кружки в Москве, Харькове, Казани. Небольшие объединения существовали также в Перми, Саратове, Самаре, Белгороде, Полтаве и ряде других городов. Центральный кружок в Петербурге в 1880-1881 гг. начал издавать революционный журнал «Черный передел», который, однако, вскоре был разгромлен, и его издание было перенесено за границу, всего вышло четыре номера. Члены «Черного передела» вели пропаганду в студенческой, рабочей и крестьянской среде, однако значительных народнических поселений в деревне создать не смогли. Деятельности столичного кружка мешало сильное влияние народовольческих идей. И в Петербурге, и в провинции не редки были случаи, когда образованные чернопередельцами ячейки переходили на народовольческие позиции.

Чернопередельцы издали также несколько прокламаций и несколько номеров газеты для рабочих «Зерно». Организационная работа «Черного передела» шла неудачно. В группу проник предатель - рабочий Жирнов, который вскоре выдал полиции всех ее членов. В результате через несколько месяцев после образования «Черного передела» девять его основателей были арестованы, многие высланы в Сибирь, а Плеханов, Засулич, Дейч и Стефанович эмигрировали в Швейцарию в 1880 г.

Как и старые народники, они придавали положительное значение русской общине и видели в ней исходную точку социалистического развития. Террор они решительно осуждали. Многие чернопередельцы эволюционировали в социал-демократов. Так, в 1883 г. Плеханов, Засулич и Дейч организовали в Женеве марксистскую группу «Освобождение труда».