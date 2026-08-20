ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович

Писатель, публицист, литературовед, теоретик народничества .

В 1843-1846 гг. учился в Саратовской духовной семинарии, затем поступил на историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета, который окончил в 1851 г. Работал учителем в Саратове, затем в Петербурге во Втором кадетском корпусе. В юности стремился к революцию в России, но затем стал выступать за эволюционные реформы, направленные на преобразование существующего общества в социалистическое. Считал, что путь к нему лежит через развитие самоуправляющихся предприятий, которые принадлежат работникам, а также через укрепление крестьянской общины. Критически относился как к капитализму, так и к государственному социализму, за который выступали сторонники марксизма . Испытывал влияние Ш. Фурье. В 1854-1862 гг. Чернышевский работал в журнале «Современник», который редактировал вместе с 1855 г. вместе с Н. Некрасовым и Н. Добролюбовым. Приобрел большую популярность. В 1855 г. защитил диссертацию на тему «Эстетические отношения искусства к действительности». Однако из-за сопротивления министерства просвещения степень была присуждена только в 1858 г.

Идеями Чернышевского вдохновлялись создатели « Земли и воли ». В 1859 г. Чернышевский встречался с А. Герценом в Лондоне. В мае 1862 г. «Современник» был закрыт властями на 6 месяцев, Чернышевский обсуждал возможность его издания за границей. 12 июня 1962 г. Чернышевский был арестован по обвинению в «подготовке к возмущению», в частности – в составлении прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» с призывом к восстанию. В заключении в Петропавловской крепости написал роман «Что делать?», в котором изложил свои взгляды на то, каким образом должны действовать сторонники социалистических взглядов. Этот роман оказал большое воздействие на взгляды участников революционного движения, включая народников и В. Ленина . Несмотря на отсутствие доказательств его антиправительственной деятельности, Чернышевский в 1864 г. был приговорен к 14 годам каторги (заменены на 7 лет) и последующей пожизненной ссылке. Его неудачно пытались освободить из заключения Г. Лопатин (1871) и И. Мышкин (1875). В 1867-1870 гг. писал роман «Пролог» об общественном движении 50-х гг. С 1883 г. жил в ссылке в Астрахани, откуда был отпущен в Саратов в июне 1889 г.

Сочинения:

Полное собрание сочинений. М., 1939-1953.

Автор статьи: Шубин А.В.