ЧЕРНЫШЁВА Ольга Васильевна

Родилась в 1934 г. Окончила исторический факультета МГУ в 1958 г.

Кандидатская диссертация : Рабочее движение Швеции накануне второй мировой войны (1965).

Докторская диссертация : Швеция в годы Второй мировой войны (1982).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник-консультант Центра Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : История Швеции в новейшее время.

Сочинения: Церковь и демократия. Опыт Швеции. Наука. 1994. 14,1 а.л.

Шведский характер в русском восприятии ИВИ РАН. 2000г. 5 а.л.

Ärlig och arbetsam. Bilden av Sverige och svenskarna i 1800- och 1900-talets Ryssland // Kungliga Vitterhets historie och antikvitets Akademien. Historisk arkiv 19. Stockholm-Västervik. 2001. 5 a. л.

Шведы и русские. Образ соседа. Наука. 2004. 16,5 а.л.

Можно ли стать шведом? Политика адаптации и интеграции иммигрантов в Швеции после Второй мировой войны. М. URSS. 2011. 20 а.л. ( в соавторстве)