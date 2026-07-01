ЧЕРНЫШЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Художник-монументалист, живописец, график.

Ранние годы

Родился в 1885 г. в селе Никольское Тамбовской губернии. В семье было 10 детей, отец Н.М. Чернышева умер, когда ему исполнилось 5 лет. В 1892 г. они с матерью вынуждены были перебраться в Москву. Там Н.М. Чернышев впервые начал всерьез учиться - в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (с 1901 по 1911 гг.) у таких мастеров, как В.А. Серов , А.Е. Архипов, К.А. Коровин , Л.О Пастернак . За дипломную картину «Покинутая скамейка» Чернышев получил звание художника. Он продолжил обучение в Петербургской академии художеств (1911-1915), где обучался монументальной живописи в мастерской Д.И. Киплика, что во многом предопределило его дальнейший творческий путь.

В 1910 г. Чернышев посетил Париж, где несколько месяцев учился в Академии Жюльена, изучал шедевры живописи в Лувре, делал копии с произведений старых мастеров и знакомился с новейшими течениями в живописи. С 1914 по 1916 гг. заведовал художественным отделом литературно-художественного ежемесячника «Млечный путь», где размещал свои многочисленные рисунки, а также литературные материалы под псевдонимами «Омутов» и «О-в». Не закончив Академию, Чернышев в 1916 г. ушел в армию, побывал на румынском фронте. После Октябрьской революции участвовал в праздничном оформлении улиц Москвы (Большой и Малый Каменные, Москворецкий и чугунный мосты, фасад здания бывшей Городской думы).

Творчество

В 1920 г. был приглашен во Вхутемас на должность профессора по технологии стенописи, где почти непрерывно проработал до 1948 г. Принимал активное участие в создании союза «Искусство – жизнь», позднее «Маковец», заведовал художественным отделом одноименного журнала. В 1920-е гг. Н.М. Чернышев выполнил целый ряд рисунков детей, беспризорных, слепых, ища натуру повсюду: от пионерских лагерей и школы танца Айседоры Дункан до приютов для слепых. Пережив увлечение французскими мастерами, кубизмом и сезаннизмом («Натюрморт с красным ведром и бутылкой», 1919, «Розовый натюрморт», 1920, «Поэт», 1921), Чернышев нашел свое творческое лицо в реализме. Основной мотив его творчества в эти годы – юность, прелесть и очарование переходного возраста девочек-подростков, их чистота и грация («Верба распустилась», 1926, «За городом», «Девочка с козленком», обе 1928).

С 1924 г. Чернышев начал предпринимать поездки по архитектурным памятникам Новгорода, Пскова, Киева, Старой Ладоги, Владимира, Грузии, Самарканда, Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей и т.д. Изучая монументальную живопись, он также входил в комиссии по определению исторического значения церквей, соборов, фресок, башен Кремля, реставрировал их. Результатом этой работы стали две книги по технологии стенописи: «Техника стенных росписей» (1930) и «Искусство фрески в Древней Руси» (1954). Кроме того, Чернышев за годы своей деятельности создал целый ряд статей, в которых знакомил специалистов с результатами своих открытий. Так, при изучении фресок Ферапонтова монастыря Чернышев со своими студентами обнаружил местные минеральные краски, изготавливаемые из разноцветных камней в округе монастыря, которыми, предположительно, пользовались древние иконописцы. В дальнейшем около ста оттенков этих красителей использовались при реставрации фресок. В 1927 г. Чернышев организовал в Государственной академии художественных наук (ГАНХ) выставку «Техника стенописи», где экспонировал ферапонтовские краски и выкраски на бумаге, по сырой штукатурке исполненные этими красителями.

Чернышев сделал вклад в освоение новых способов стенных росписей. В 1925 г. ввел во Вхутемасе преподавание способа сграффито, впоследствии получившего в СССР широкое распространение, а в 1939 г. разработал рецептуру античной декоративной фрески «стукко-люстро». Он был настоящим пропагандистом монументальной стенописи, переводил иностранную литературу, читал многочисленные доклады в Академии, Союзе архитекторов и различных учебных заведениях, писал статьи, был членом разнообразных комиссий, занимавшихся вопросами технологии стенописи. С 1925 по 1948 гг. Чернышев принимал участие в организации и работе мастерской монументальной живописи при Академии архитектуры СССР, позднее – при МАИ. Из реализованных монументальных проектов – роспись жилого дома МХАТ в технике сграффито (1937-1938), оформление интерьера Дома пионеров в Москве (1935), ряд монументальных росписей во Дворце культуры Златоуста (1946-1947), орнаментальные росписи для Театра оперы и балета в Улан-Удэ (1948-1952), панно и фризы для Удмуртского дворца культуры в Глазове (1951).

С началом Великой Отечественной войны Н.М. Чернышев с семьей был эвакуирован сначала в Нальчик, а затем в Тбилиси. В 1942-1944 гг. проживал в Самарканде, где продолжал преподавательскую деятельность и создал ряд акварельных работ, посвященных этому городу. 52 акварели, созданные в эвакуации, экспонировались на персональной выставке художника, состоявшейся в мае-июне 1944 г. в Москве в выставочном зале Художественного фонда СССР. Уже в столице Чернышев создал ряд работ маслом по мотивам этих акварелей.

С конца 1930-х гг. Чернышев как правило работал в пейзажном жанре, создав ряд камерных и лиричных произведений («Утро на Тимирязевском пруду», 1938, «Июньские зори», 1940, «Сенеж», 1947, «Деревня «Малый городок», 1954, «Весна в Коломенском», 1956 и многие др.). С конца 1950-х он также пробует себя в мозаике («Девочка с голубем», 1957, «Комсомолка», 1962, «Отрочество», 1964).

В 1963 г. в Москве прошла его персональная выставка, где было представлено около 160 работ художника (живопись, акварели, рисунки, мозаики). В 1970 г. Н.М. Чернышеву было присвоено звание народного художника РСФСР.

Умер Николай Михайлович 14 сентября 1973 г. в Москве.